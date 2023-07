Jesús Vallejo: "No es solo jugar, es ver que puedes pelear y sentir que eres partícipe"

El central Jesús Vallejo, primera incorporación de un Granada al que llega cedido por el Real Madrid, asegura que es un jugador con “ambición” y no de acomodarse y estar “en un mismo sitio”. Un sitio que ya conoce de su estancia hace tres temporadas: "Ha habido cambios pero la esencia se sigue manteniendo. En esta primera semana la impresión es muy positivo. A Paco López no le conocía y todo el mundo me había hablado muy bien de él y lo confirmo".

"El puesto hay que ganárselo, estar disponible todos los días. De central, lateral, saliendo del banquillo, de titular, aquí hay que trabajar a diario", añade sobre su papel en el club nazarí.

La decisión de marcharse la tomó cuando terminó la temporada: "Durante la temporada no me da para pensar en lo que voy a hacer la que viene. Estaba muy enfocado en los objetivos del equipo. Ya fue a final de temporada, hablé con el Granada y cada día cogió más fuerzas y finalmente nos decantamos y estoy orgulloso de la decisión de no acomodarte y de tirar para adelante".

Dejar el Real Madrid cuesta, incluso si como en su caso viene de tener un papel secundario: "No es fácil, entiendo que haya gente que piense una cosa y otros diferente pero creo que era el momento de hacerlo. No solo es jugar, es ver que puedes pelear, sentirte partícipe del juego del equipo. Es algo que te pide el cuerpo de forma natural".

"Fue sorprendente porque yo pensaba que se iba a quedar más tiempo. Seguro que lo habrá pensado muy bien", comenta sobre la salida de Benzemá y revela cómo fue ese momento de cederle el dorsal a Bellingham: "Jude no hizo más que agradecérmelo. Los primeros días se acercó a mí y me lo agradeció en persona. Es algo que entendí y encantado de echar una mano al club y a Bellingham".