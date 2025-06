Javier Tebas: "Este Mundial de Clubes no tiene ni pies ni cabeza"

La temporada 2025/2026 de LaLiga ya tiene calendario, comenzará el fin de semana del 17 de agosto y finalizará el 24 de mayo, contando con cinco parones FIFA. Esto ha saltado las alarmas en el descanso de los jugadores ya que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan el Mundial de Clubes que da comienzo el 15 de junio.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche donde ha valorado esta situación: "Los 460 jugadores que no juegan el Mundial de Clubes tienen descanso. El problema es este Mundial de Clubes que hace la FIFA sin consultar a las ligas y que pretenden siempre que seamos nosotros los que nos adaptemos".

"Hay un convenio colectivo con AFE que marca 21 día naturales de descanso. Tendremos que ver hasta donde llegan Real Madrid y Atlético de Madrid y ver si hay que tomar medidas. Veo un sin sentido que se juegue ahora esta competición. La FIFA hace todo sin consultar. Este Mundial de Clubes no tiene ni pies ni cabeza", añade.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), por su parte, pide que estos equipos empiecen la competición en la segunda jornada de Liga, el 24 de agosto, para así asegurarse el descanso: "Entiendo que se juegan mucho dinero en el mundialito pero tenemos que pensar que hay 18 equipos más y que tendremos que ver que piensan".

El problema de calendario no solo afecta a la máxima categoría, en estos días en Segunda División se están disputando los playoffs de ascenso y hay jugadores como es el caso de Luis Suárez que ha sido convocado con Colombia y no podrá jugarse el ascenso con el Almería.: "Lo llevamos haciendo 14 años, el valor que gana la Segunda División jugando cuando no se está jugando la Primera División es muy importante. Jugar los playoffs en el mes de junio es muy importante".

Javier Tebas ha valorado la situación del Barcelona, que espera volver a jugar en el Camp Nou a principio de temporada: "Al igual que otros clubes cuando están en obra, nos piden que los primeros partidos no sean en casa. Nos han pedido tres y después hay un parón FIFA. Podría empezar a jugar en el Camp Nou entre el 14 y 20 de septiembre".

Además, Tebas espera que el conjunto azulgrana no vuelva a tener problemas con las inscripciones de sus jugadores: "Ellos saben lo que tienen que hacer, tienen un buen equipo financiero. Lo que si digo es que seguimos sin estar de acuerdo con la inscripción de Olmo porque fuimos al contencioso administrativo y no es por nosotros que está jugando".

El presidente ha asegurado que su mayor reto durante su mandato es "acabar con el Mundial de Clubes y con el proyecto de la Superliga" y con certeza cree que lo conseguirá. "No tengo ninguna relación con Florentino Pérez", concluye.