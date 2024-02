Javier Aguirre: "Cuando vas con la vitola de no favorito todo fluye más fácil"

El Mallorca se ha convertido en la gran sorpresa de la Copa del Rey 2023/2024 clasificándose para la gran final de La Cartuja después de dejar en el camino a equipos como Girona y Real Sociedad.

Sin pasar por una situación idónea en LaLiga, donde el equipo bermellón marcha decimosexto aunque con un colchón de seis puntos sobre el descenso, los de Aguirre se han agarrado a la Copa como gran ilusión de la temporada y gracias a ella ha logrado ya el billete para la próxima Supercopa de España y, quién sabe, si lo logrará también para la Europa League.

Solo unas horas más tarde de la clasificación para la final de Copa, la gente en Palma ya está como loca preguntándose cuándo y cómo podrá comprar las entradas para el gran partido. "La ilusión en la Copa ha ido creciendo de manera natural y estamos muy contentos", reconoce Javier Aguirre en 'Radioestadio Noche'.

El 'vasco' se ha convertido en el gran líder de este RCD Mallorca desde que llegara la pasada temporada al banquillo del equipo con el objetivo de salvar la categoría. "El año pasado nos sorprendimos porque nos quedamos a tres puntos de entrar en Europa sin pretenderlo ni mucho menos. El reto era mantenernos en Primera División, consolidar el proyecto, pero de momento ha sido todo muy rápido", explica.

La semifinal de este martes en el Reale Arena dejó una imagen peculiar con el equipo bermellón afrontando entre risas la tanda de penaltis. "Ni entrenamos los penaltis, en parte porque se nos olvidó y en parte porque no creíamos que fuéramos a llegar", reconoce el técnico. "Cuando vas con la vitola de no favorito todo fluye más fácil. Si hace tres o cuatro meses das favoritos para la final el Mallorca no estaría en ninguna quiniela", cuenta el mexicano.