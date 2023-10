Jaume Roures: "Un súper estadio como el del Real Madrid en el centro de la ciudad no es bueno para nadie"

Jaume Roures tiene claro que le plan del Mundial 2030 con seis países no es una buena idea: "No me gusta. Se crea artificialmente un problema que no debía crearse. Si se quiere dar el centenario a Uruguay que le den el Mundial. Y han excluido a Chile con lo que se creará un problema".

"Para mí es claro que la final se debería jugar en el Bernabéu o el Camp Nou", añade y reflexiona que va a traer problemas: "Todo el mundo presiona un poco o mucho. Es muy incoherente la propuesta de seis países, en épocas climatológicas diferentes. Y si Uruguay, Paraguay y Argentina ya están clasificados, las eliminatorias de Conmebol pierden valor".

¿Considera una buena noticia la salida de Rubiales?: "Ha sido una buena noticia por la cosa que lo ha producido y la respuesta social. Rubiales no debería haber llegado desde mi punto de vista. A ver si ahora se cambian los sistemas de elección porque es muy fácil tener controlados a los que tienen que votar".

En cuanto al caso Negreira subraya que cree que "no es casualidad que esto naciera en la época de Gaspart por ese complejo del trato diferencial. Se empiezan a pensar maniobras extrañas como estas que desde mi punto de vista son injustificables, pero ¿Alguien puede probar que algún partido se inclinó?".

"Comprar partidos se puede hacer de otras maneras más directas. Yo creo que se pretendía tener más conocimiento de lo que se cocinaba en las cocinas", remata.

Y no ve que el Barcelona vaya a pasar a ser Sociedad Anónima: "Yo creo que no. Pero hay que debatir sin forofismos que hay clubes que deben acomodarse al siglo XXI. Los socios no son accionistas. Eligen al presidente pero lo que ocurre después no lo controlan. Hay que introducir medidas correctoras relacionadas con el siglo en el que vivimos".

Se muestra crítico con el nuevo Bernabéu: "Un súper estadio como el del Real Madrid en el centro de la ciudad no es bueno para nadie. Va a colapsar la ciudad 2 días a la semana y se podía haber hecho perfectamente a tres kilómetros".

"A la Superliga no le he visto futuro nunca, independientemente de lo que diga el Tribunal Europeo. La nueva Champions es una estructura que han votado 300 clubes, todo lo otro me ha parecido una fabulación", finaliza.