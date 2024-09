Gonzaga Escauriaza: "La diferencia de Jon Rahm con los demás está en la fe"

Los amantes del golf tienen estos días una cita en Madrid donde se disputa el Open de España. Entre el 26 y 29 de septiembre la capital de España acoge a algunos de los mejores golfistas con Jon Rahm como estrella. Este jueves el presidente de la Real Federación Española de Golf (RFEG), Luis Gonzaga Escauriaza, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Este año es el mejor plantel que hemos tenido desde hace tiempo".

"El plantel de jugadores este año es muy potente. A parte de estar muy bien clasificados en el ranking mundial es que tienen juegos muy espectaculares", asegura. Como no podía ser de otra forma, Jon Rahm acapara todos los focos empezando a 3 golpes del líder que es Ángel Hidalgo en la primera jornada: "Ha sido un día extraordinario para los españoles. Tenemos cinco entre los 10 primeros".

El presidente, Escauriaza, destaca la cercanía de Rahm con la afición: "Yo creo que hace un esfuerzo importante para estar con todo el mundo, firmar... Todo lo que hace se lo toma muy enserio". "La diferencia de Jon con los demás está en la fe, tiene una fe extraordinaria", manifiesta.

"En golf la cabeza tiene un papel muy relevante. Rahm tiene una confianza en él plena desde que era pequeño", afirma. El golfista está a un paso de hacer historia ya que tras ganar el Open de España en 2018, 2019 y 2022 está a uno de superar a Severiano Ballesteros: "A él no le gusta perder ni en las canicas. Es un ganador".

Además, Gonzaga ha hablado sobre los rumores que se han encendido al contar con la presencia en el campo de Greg Norman, golfista australiano conocido como el "gran tiburón blanco" que ostenta el cargo de CEO del LIV Golf donde juega Jon Rahm: "No tengo conocimiento de que el LIV Saudí quiera tener un torneo aquí en Madrid. No me choca que esté en el Open".