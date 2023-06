Feliciano López, sobre su último partido: "No he podido disfrutarlo mucho"

Después de 22 años como profesional, Feliciano López ha "colgado" la raqueta en un último partido de cuartos de final del Mallorca Open 2023 ante el alemán Yannick Hanfmann. El tenista asegura en 'Radioestadio noche' que se siente "igual de todo, pero un poco más triste".

"Me da pena, al final son muchos años, pero me voy feliz", confiesa y asegura que lo "va a echar de menos". "Estoy en el proceso de cuando sabes que tienes que dejar algo pero igualmente te duele", declara.

Sin embargo, el tenista confiesa que el partido "ha sido raro" y que no ha "podido disfrutarlo mucho". "Me he encontrado un pelín falto de chispa, sacando mal. No lo he disfrutado tanto como estos días", dice.

A pesar de todos los triunfos deportivos, Feliciano López prefiere que le recuerden por el trato personal y que la gente se quede con lo bueno y su amistad.

Las emotivas palabras de Sandra a su marido Feliciano López

Asimismo, se incorpora a la conversación su mujer Sandra, que afirma que han "creído en él desde el primer minuto hasta el último". Y adelanta que posiblemente van a ir todos los fines de semana del invierno a esquiar porque es la nueva afición de Feliciano López.

Por último, Sandra le dedica unas palabras muy emotivas: "Eres el mejor marido, el mejor padre del mundo, el mejor compañero de vida. Ahora acaba una etapa, pero comienza otra".