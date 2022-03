Bruno Hortelano: "Llegué a plantarme dejar el atletismo pero gracias a mi terapeuta vi la luz"

Bruno Hortelano ha vuelto al alto nivel por la puerta grande. El velocista que ya había transmitido buenas sensaciones, las ha confirmado este fin de semana en el campeonato de España de pista cubierta en el que se ha proclamado campeón de los 400 metros lisos: "Es mejor ir sin expectativas. Si las eliminas y simplemente te centras en lo que puedes hacer no te preocupas, te ocupas".

Un campeonato que ha supuesto una gran liberación para él después de varios años en los que no le salían las cosas: "He tenido la sensación de romper con un muro. Me he podido quitar la carga que llevaba en la mochila desde hace unos años por frustraciones y expectativas. Ahora me he quedado libre y he podido correr feliz. Estoy en una etapa en la que disfruto cada carrera como cuando era un niño .Estoy volviendo a esa ilusión infantil.

Tan bajo llegó a estar que pensó en dejar el atletismo, sin embargo, todo cambió para bien: "Necesitaba más humanidad, estar bien física y mentalmente porque antes que deportista soy persona. Llegué a plantearme dejar el atletismo, pero dejé madurar la idea y apareció mi terapeuta y vi la luz".