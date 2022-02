Akapo tras recibir insultos racistas: "Esta persona no merece entrar más en un campo de fútbol"

Carlos Akapo, jugador del Cádiz, se muestra muy apesadumbrado y triste por lo que ha pasado en el estadio de Los Cármenes en dónde varios seguidores le han insultado y hecho el gesto del mono desde la grada: "Fastidiado por una parte por el resultado y otra por ese acto que he sufrido. Me dan el cambio, salgo por detrás de la portería y tres o cuatro individuos me empiezan a hacer el sonido del mono. Les digo si están en serio y le he recriminado. Es una falta de respeto gravísima. Han sido cuatro gilipollas que no representan a la afición del Granada y espero que no entren más en un estadio".

Tras el suceso, desde su club lo han puesto en conocimiento de La Liga para que se tomen medidas: "Se lo he dicho a compañeros y a nuestro delegado que se lo ha trasladado al de la Liga. Creo que han tomado cartas, esto lo tenemos que erradicar. Los campos están para respetar y no para insultar ni que haya racismo"

Por desgracia, es algo que ya le había sucedido: "He tenido alguna que otra pero intento tomarlo con calma. Pero intento identificar para que esta persona no entre más en un campo. Este tipo de persona no merece entrar más en un campo de fútbol para insultar o menospreciar a un jugador. Espero que todo esto se erradique y a un campo se venga a disfrutar y no a insultar a un futbolista"