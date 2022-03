Borja Iglesias: "Es el gol más importante que he metido"

Borja Iglesias ha marcado el gol que ha metido al Betis en la final de la Copa del Rey, confiesa que había dicho que iba a marcar aunque reconoce que "a veces digo lo mismo y luego no marco". Sobre el gol cuenta que ha acompañado la jugada por lo que pudiera pasar y es "el más importante" que ha metido.

Destaca el ambiente que se ha vivido en el Villamarín y haber "hecho feliz a la afición por un ratito". Comentamos su difícil inicio en el Betis, "no es que haga otras cosas, siempre he hecho lo mismo, intentar aportar al equipo y ahora estoy haciendo goles y disfrutando y agradecido a la gente que ha estado en los momentos duros".

"Siempre me he sentido muy arropado en el Betis y desde que vine he sentido que era el lugar", finaliza.