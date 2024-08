Anuar: "Lo que queremos es asentarnos en Primera, no más ascensos"

El Valladolid contará con 24 mil abonados por primera vez en su historia, alcanzando el cupo total de abonados. Los seguidores del conjunto vallisoletano están muy ilusionados con la vuelta a la Primera División. Anuar, uno de los capitanes del Real Valladolid, ha concedido una entrevista a Onda Cero, donde ha querido compartir sus primeras sensaciones sobre esta vuelta a la Primera División.

¿Cómo ha ido la pretemporada?

"La pretemporada ha ido muy bien. El equipo ha entrenado con mucha intensidad; nos hemos exigido al máximo para prepararnos. La verdad es que nos hemos ido preparando partido a partido, y cada día hemos mejorado. Yo, en el primer partido de pretemporada, sufrí una hernia, así que tuve que someterme a una cirugía. Desgraciadamente, no he podido completar toda la pretemporada. Pero, bueno, ya estoy en fase de recuperación y cada vez queda menos para volver al equipo", ha dicho el futbolista del Real Valladolid..

¿Qué piensas de toda la ilusión que hay en la ciudad con el equipo?

"Ver que la gente está volcada con el equipo y esa ilusión que tiene toda la ciudad de Valladolid es un orgullo y un honor. Ver a nuestra gente apoyándonos de esa manera con tanto entusiasmo es increíble. Ahora nos toca a nosotros devolverles esa ilusión que están mostrando hacia nosotros. Para nosotros, son un apoyo muy importante que vamos a necesitar durante toda la temporada, ya que sabemos que esta Primera División es muy complicada. Pero, seguro que, junto a la afición y al apoyo que están mostrando, será un poco más fácil alcanzar el objetivo", explicó Anuar.

¿En qué etapa de su carrera está ahora?

"Como sabéis, yo llegué muy joven, con trece años, al Real Valladolid e ingresé en la cantera. ¿Quién me diría a mí que iba a conseguir el sueño de llegar al primer equipo y, además, asentarme y estar tantas temporadas vistiendo la camiseta del Real Valladolid? El primer día que pisé Valladolid, ni en mis mejores sueños me lo imaginaba. Pero ha sido un camino muy duro en el que he ido quemando etapas y he tenido mis momentos complicados. Sin embargo, me siento muy orgulloso porque el trabajo duro que he hecho año tras año ha dado sus frutos. A día de hoy, soy capitán del Real Valladolid y he conseguido mis logros con el equipo. Lo más importante ahora es devolver al equipo a donde se merece, que es la Primera División, y con esta experiencia y siendo un jugador más maduro, lo único que quiero es aportar mi granito de arena y dejar al Real Valladolid lo más alto posible, que es donde se merece", explicó el centrocampista vallisoletano.

Objetivos individuales

"El objetivo es la salvación. Ojalá consigamos tener una temporada tranquila y lograrla. Creo que el equipo está trabajando bien; venimos de hacer las cosas bien y estamos formando un bloque bastante sólido. Pero lo más importante es consolidarnos en la Primera División. Eso es lo más importante y lo que queremos todos. A nivel personal, hace dos temporadas empecé bien y me encontraba en forma, pero por desgracia sufrí una lesión de rodilla que me frenó bastante. Lo único que quiero es recuperar mi mejor nivel, sentirme a gusto conmigo mismo en el campo, y en lo personal, ya sabéis que las cosas pueden salir mejor o peor, pero siempre lo doy todo por la camiseta de nuestro equipo", recalcó Anuar.