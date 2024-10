Andrés Iniesta: "Mi carrera futbolística no se puede resumir con los títulos"

Andrés Iniesta ha sido uno de los protagonistas de la semana tras anunciar su retirada del fútbol profesional a los 40 años. El histórico futbolista del Barça deja atrás una carrera gloriosa sobre el césped, aunque reconoce que quiere seguir ligado al mundo del fútbol y que comenzará a formarse próximamente como entrenador.

Protagonizó un precioso acto de despedida hace unos días en el que repasó toda su carrera deportiva. Este jueves ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde ha explicado que se marcha con "una sensación de paz, de orgullo".

"El fútbol ha sido mi vida, lo sigue siendo y me hubiera encantado seguir jugando (...) He tenido la gran fortuna, porque lo hemos trabajado, de haber tenido la carrera profesional que he tenido y de jugar al fútbol, que era mi sueño", ha explicado.

Se fue del Barça en 2018, tras levantar en el Metropolitano una nueva Copa del Rey y dejando en algunos la sensación de que aún tenía cuerda para seguir en el equipo culé. "Mirando atrás estoy feliz de que mi carrera profesional en el Barça acabara con esa sensación (...) Poder salir con 34 años de la manera en que salí, con la imagen que salí... Para mí es un logro, porque no es fácil salir de estos grandes equipos con esa imagen".

Llegó al Barça con doce años, tras un largo viaje en coche con sus padres y su abuelo desde su Fuentealbilla natal que, reconoce, "parecía un funeral". "Sabíamos dónde me iba a quedar yo y dónde se iban a volver ellos (...) Era lo que teníamos que hacer para cumplir el sueño de ser futbolista", ha contado en Radioestadio Noche.

El Mundial 2010

Ha sido uno de los jugadores más importantes del fútbol español y no solo por su carrera, que ha sido fantástica, también por escribir su nombre con letras de oro en la historia de nuestro país.

En la entrevista escucha la narración de Alfredo Martínez de aquel gol en Sudáfrica que dio a España la primera estrella y se emociona al recordar aquel momento. "Pasarán los años y nos seguiremos emocionando, es histórico", reconoce.

Considerado por muchos como un héroe nacional, Iniesta destaca que ese momento es histórico no solo por él. "No es solo el nombre de Iniesta, es el fútbol español, nuestro país, el primer Mundial... Hay muy pocas selecciones que tengan Mundiales".

Imagen del gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial 2010 | Getty

La figura de Dani Jarque

Una de las imágenes que también marca la carrera de Andrés Iniesta es precisamente la de la celebración del gol de la final de Sudáfrica, que dedicó a Dani Jarque, futbolista y amigo fallecido meses antes. Icónica es aquella foto en la memoria de todos los españoles con una camiseta en la que se podía leer 'Dani Jarque siempre con nosotros'.

"Mi intención era ganar el Mundial y que se viera el mensaje en la celebración (...) Fue todo como mágico, no lo imaginé", recuerda en Radioestadio Noche.

A pesar de ser recordada como histórica, no fue una etapa nada fácil para el de Fuentealbilla, que fue uno de los primeros en contar que sufría una depresión. "Ese periodo de tiempo fue uno de los momentos de mi vida en los que me tocó pasarlo mal y remontar de una situación bastante complicada (...) Lo conté con naturalidad, como algo que había pasado en mi vida, sin ánimo de ser ejemplo de nada. Sentía que lo tenía que compartir", recuerda en Radioestadio Noche.

Imagen de la celebración del gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial 2010 | Getty

Su etapa en Japón

Dejó el Barça en 2018 y puso rumbo a Japón, donde perdió el foco mediático pero pasó cinco años "maravillosos". "Todo lo que ha pasado en Japón a nivel personal y profesional ha sido maravilloso", cuenta.

"Salir de Europa o del Barça no quiere decir que uno deje de jugar (...) Fui a un club humilde como el Vissel Kobe y contribuí a cambiar la historia de ese club. A nivel personal es un logro importante".

Andrés Iniesta celebra un gol durante un partido del Vissel Kobe | Getty

En defensa de Xavi

Iniesta formó una sociedad letal con Xavi Hernández tanto en el centro del campo como en el de la selección española y ha querido salir en defensa de su compañero, muy criticado después de su etapa en el banquillo culé.

"Tengo la sensación de que de lo que ha pasado con Xavi nada ha servido y es totalmente lo contrario. Ha habido muchísimas cosas positivas: el momento en el que llega al club, los títulos que se ganan... Lo que pasa es que nos gusta siempre comparar y parece que todo ha sido negativo (...) En todos los procesos hay cosas muy buenas que se hacen, no todo es negativo".