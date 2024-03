Ana Peleteiro, tras lograr el bronce en Glasgow: "Estoy orgullosa, pensaba que iba a tardar más en vivir este momento"

La atleta española Ana Peleteiro se ha colgado la medalla de bronce en triple salto en el Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta celebrado en Glasgow. La gallega, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, firmó un 14,75 que se convirtió en su segundo mejor salto bajo techo, por encima del 14,73 que le valió para llevarse el oro en el Europeo en pista cubierta de 2019. Todo tras haber sido madre a finales de 2022.

"Es un bronce, pero solo con estar ya estoy feliz y orgullosa", ha dicho Ana Peleteiro en 'Radioestadio noche', donde ha precisado que venía "con muchas ganas" y con el "objetivo muy claro" después de "entrenar lo justo y lo necesario": "Tampoco hemos hecho nada fuera de lo común. Hemos entrenado sin abusar y han ido saliendo las cosas. Creo que he aprobado el examen".

Ana Peleteiro asegura que ha llegado un momento en su carrera en el que aprecia "de mejor forma" el hecho de llegar a un campeonato "con salud". "Esto no llega solo, me cuido mucho y soy muy constante. Tengo ya 28 años, llevo muchos años y la experiencia te va curtiendo. Me lo trabajo y gracias a Dios tengo resultados", ha dicho, a lo que ha añadido que ha cumplido su primer sueño desde que se quedó embarazada: "Siempre decía que quería volver cuanto antes. Pensaba que iba a tardar más en vivir este momento, pero estoy feliz y mi hija lo va a tener para siempre guardado en fotos".

Sobre su ejemplo para otras atletas que sean madres, Peleteiro reconoce que no le gusta esa "responsabilidad", pero que puede llegar bien ese mensaje hacia otras personas: "No me gusta ser ejemplo de nada. Cada persona tiene sus objetivos y también es una responsabilidad que no sé si me apetece coger", ha comentado, para después decir que en España se están haciendo las cosas "bien" con las mujeres en el deporte: "Han sido muchas las personas que me han dicho aquí que qué bien lo están haciendo las instituciones en España. Apoyan a las mujeres deportistas y si esto puede servir de ejemplo... Contamos con un sistema maravilloso".

Por último, ha bromeado con la posibilidad de sumar otro bronce en el futuro. "Estoy un poco harta de los bronces", ha dicho entre risas, y ha zanjado que "lo importante es llegar con salud" y ya se centra en Roma: "En Roma lo quiero hacer muy bien también. Paso a paso, hay que seguir sumando".