Alberto Moreno: "La gente está pendiente de todo menos de lo que tiene que estar, que es la pelota"

El Villarreal ha encadenado una mala racha con dos derrotas ante el Elche y el Rayo Vallecano. El equipo quiere volver a la buena dinámica pero justo les visita el líder. Alberto Moreno, jugador de los amarillos pasa por Radioestadio noche.

"Después de los dos pinchazos en Liga nos toca levantar cabeza y aprender de los errores. Pero viene el Barcelona que está en un momento increíble. Pero mira el Elche llevaba mucho tiempo sin ganar y nos ganó. Nosotros tenemos un equipo increíble y encima en casa con nuestra gente", comenta Alberto.

El hermano de Messi dijo que no le gustaban ni Pedri ni Gavi, entre risas Alberto dice que su opinión es diferente: "Si me tengo que mojar por uno me mojo por Pedri pero él y Gavi son unos jugadorazos. Hay que preparar muchas cosas para enfrentarse a ellos. Hace más de una semana del partido ante el Elche y nos ha dado tiempo a prepararlo bien".

Respecto a la tensión que se están viviendo en las últimas semanas señala que "hay millones de cámaras y están pendientes de que pase algo. Personalmente prefiero no leer esas chorradas. Al tema Vinicius se le está dando mucho bombo. Yo en el campo no he tenido ningún encontronazo con él. Lo de Maffeo del otro día... son cosas que prefiero no ver".

"En el campo dices cosas que ni piensas pero con la tensión te sale solo. A veces no podemos contenernos. Algunos están más pendientes de que pase algún chanchullo que del propio fútbol", añade.