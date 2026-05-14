Marc Barceló, un prodigio del ajedrez con tan solo 9 años: tiene dos oros mundiales y ya ha ganado a un Gran Maestro

Un niño de tan solo nueve años está rompiendo las reglas del juego dentro del mundo del ajedrez. Marc Barceló aprendió a jugar a este deporte en el año 2023, y en apenas unos meses ha pasado de ser un principiante, un auténtico desconocido, a convertirse en el mejor del mundo en su categoría.

En el programa Por Fin de Onda Cero, Jaime Cantizano ha entrevistado a este auténtico prodigio del ajedrez, que ya suma dos oros y dos platas en campeonatos mundiales. Los expertos ya comienzan a compararle con grandes leyendas de esta disciplina como Magnus Carlsen.

No lleva ni tres años de carrera

El propio Marc ha sido el encargado de matizar sus inicios: "no empecé a jugar en 2024, empecé a jugar en 2023", corrigiendo de esta manera las palabras de Cantizano nada más arrancar su intervención en Por Fin.

Un breve periodo de apenas "dos años y medio" que le han valido para empezar a sumar dos medallas de oro y dos de plata en los últimos mundiales. Mantiene las mismas ganas que el primer día: "me molaba mucho desde entonces y me sigue molando", confiesa el joven Marc sobre su descubrimiento del tablero, jugando contra su padre.

Entrena con la élite y ya ha derrotado a un Gran Maestro

El nivel de Marc le ha llevado a recibir un trato especial por parte de la Federación, contando con preparadores de primer nivel: "con Miguel Illescas normalmente entrenamos online. Hacemos aperturas, hacemos partidas y las analizamos".

Una preparación que ha dado sus frutos en el Campeonato de Cataluña Individual Absoluta, un torneo en el que Marc ya ha dado la campanada: "he ganado a mi primer Gran Maestro en lentas, eliminé a un Gran Maestro y le hice tablas a un MI (Maestro Internacional)". Concretamente, derrotó a Hipólito Asís, un experto de la disciplina de 39 años de edad.

Mucho futuro por delante, pero con los pies en el suelo

Marc Barceló, debido a su edad, debe compaginar su pasión con sus responsabilidades. "He sacado un 20 de 20" en un examen del colegio que había realizado antes de la entrevista en Onda Cero, comentaba.

Tiene claro que esa pasión requiere sacrificios: "si me pierdo una semana de cole por eventos de ajedrez, pues lo tengo que recuperar". También ha desvelado que, ante momentos de presión, "pues hago las respiraciones, me pongo musiquita que ves el agua, de cascadas".

A su pronta edad, y con un futuro maravilloso por delante, prefiere ir "paso a paso", aunque ya ha desvelado cuál será su próximo reto: "este año mi objetivo es ser maestro FIDE en lentas", comentaba durante su entrevista en el programa Por fin en Onda Cero.