POR FIN

La La Love You arrasan en festivales: "Dentro de la industria de la música somos muy raros"

Lala Love You vive uno de los momentos más internacionales de su carrera. La banda madrileña, que supera los ocho millones de oyentes en plataformas y mantiene ‘El fin del mundo’ entre las canciones más escuchadas durante más de 1.000 días, prepara una gira por Latinoamérica mientras continúa ampliando su público. David Merino y Roberto Amor han repasado en Onda Cero sus orígenes, su éxito y esa filosofía que les ha acompañado desde el principio: disfrutar de la música como si siguieran siendo aquellos adolescentes que soñaban con formar un grupo

ondacero.es

Madrid |

Lala Love You nació, precisamente, entre pupitres y compañeros de instituto. David Merino recuerda que junto a Roberto y Rafa, batería fundador de la banda, comenzaron a sentarse juntos y a imaginar un proyecto musical. Han recordado cómo aquel objetivo adolescente terminó convirtiéndose en una carrera internacional.

"Nuestro sueño era montar una banda con la que vinieran a vernos nuestros tres amigos y ya está"

La pandemia supuso un punto de inflexión. ‘El fin del mundo’ se publicó apenas un mes y medio antes del confinamiento y, mientras todos permanecían en casa, la canción comenzó a hacerse viral. "La Lala Love You era un grupo pequeñito" antes de la pandemia, reconocen, pero aquel periodo cambió completamente su trayectoria y disparó la escucha de sus canciones.

Ahora la banda mira hacia Latinoamérica, donde su música está creciendo especialmente en México, Perú, Bolivia y Chile. En noviembre afrontarán el Tour Intergaláctico por varios países de la región y tienen también la vista puesta en nuevos destinos, como Estados Unidos, mientras sueñan incluso con llegar a Tokio. Para ellos, las giras conservan algo de aquellas excursiones del colegio: "Te preparas la mochila, te están esperando en el minibús con todos tus amiguitos y vas a una ciudad y das un concierto".

Ese espíritu también explica la personalidad de sus canciones. Frente a las habituales historias de desamor, Lala Love You apuesta por el humor, el optimismo y los recuerdos adolescentes. "La música, el grupo, ha sido nuestro juguete», aseguran, porque el estudio y los ensayos siguen siendo un lugar para divertirse. Quizá por eso, pese al éxito y a las cifras, aseguran que no quieren obsesionarse con los números: celebran los logros, pero continúan trabajando «como hormiguitas", con la misma ilusión que cuando todo empezó.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid