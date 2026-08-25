La La Love You arrasan en festivales: "Dentro de la industria de la música somos muy raros"

Lala Love You nació, precisamente, entre pupitres y compañeros de instituto. David Merino recuerda que junto a Roberto y Rafa, batería fundador de la banda, comenzaron a sentarse juntos y a imaginar un proyecto musical. Han recordado cómo aquel objetivo adolescente terminó convirtiéndose en una carrera internacional.

"Nuestro sueño era montar una banda con la que vinieran a vernos nuestros tres amigos y ya está"

La pandemia supuso un punto de inflexión. ‘El fin del mundo’ se publicó apenas un mes y medio antes del confinamiento y, mientras todos permanecían en casa, la canción comenzó a hacerse viral. "La Lala Love You era un grupo pequeñito" antes de la pandemia, reconocen, pero aquel periodo cambió completamente su trayectoria y disparó la escucha de sus canciones.

Ahora la banda mira hacia Latinoamérica, donde su música está creciendo especialmente en México, Perú, Bolivia y Chile. En noviembre afrontarán el Tour Intergaláctico por varios países de la región y tienen también la vista puesta en nuevos destinos, como Estados Unidos, mientras sueñan incluso con llegar a Tokio. Para ellos, las giras conservan algo de aquellas excursiones del colegio: "Te preparas la mochila, te están esperando en el minibús con todos tus amiguitos y vas a una ciudad y das un concierto".

Ese espíritu también explica la personalidad de sus canciones. Frente a las habituales historias de desamor, Lala Love You apuesta por el humor, el optimismo y los recuerdos adolescentes. "La música, el grupo, ha sido nuestro juguete», aseguran, porque el estudio y los ensayos siguen siendo un lugar para divertirse. Quizá por eso, pese al éxito y a las cifras, aseguran que no quieren obsesionarse con los números: celebran los logros, pero continúan trabajando «como hormiguitas", con la misma ilusión que cuando todo empezó.