Fernando Navarro: "La música pop es música popular, y a partir de ahí siempre ha sido un termómetro social"

Nos ha llamado la atención un estudio que se ha publicado recientemente en una conocida revista científica en el que se nos indica que después de analizar más de 20.000 canciones de las listas de éxitos en los Estados Unidos de 1973 al año 2023, se ha detectado que las letras de las canciones de la música pop, fundamentalmente, cada vez se habla más de tristeza, de situaciones negativas, de estrés. Eso sí, en los llamados momentos de crisis, de crisis social, donde hay una mayor reivindicación, cambia esta tendencia.

Y claro, eso se va percibiendo a medida que va pasando el tiempo.

Queremos saber si esta sensación la tienen los profesionales de la música.

Hablamos con Fernando Navarro, periodista especializado en crítica musical, que tiene claros los orígenes y la "utilidad" de la música pop: "La música pop siempre ha sido hecha por la gente corriente, para la gente corriente y a partir de ahí siempre ha sido como un termómetro de cómo está la gente. Y sí que creo que de un tiempo a esta parte nos encontramos con grandes iconos de la música pop que que están hablando más de cosas tristes y de situaciones tristes. Y aunque es verdad que son experiencias de ellas propias, cada uno de ellos está cogiendo el termómetro social que parece que no son ni tan reivindicativas como antes ni tan hedonistas como antes, que lo eran en otras décadas."

Sobre esa función de la música como fuente de protesta, Fernando tiene clara la evolución de este género: "El estudio se ha hecho desde los años 70, que ya había pasado lo que es la época contracultural. Pero sí que es cierto que todavía quedaba en Europa en esa época algo de ello... Nacería el Hip-hop, nacería el punk, luego el PostPunk, que son todas las tendencias musicales que fueron importantísimas y muy reivindicativas, y toda esa parte contracultural que era más reivindicativa, más de agitar el sistema, de intentar cambiar las cosas, ha ido desapareciendo. Y vivimos en unos tiempos, en este siglo 21, donde todo es mucho más experiencial, mucho más sentimental, y donde se ha perdido ese motor contracultural que tenía la música, como en casi toda la cultura."

Y esa labor de termómetro social, funciona de alguna forma de contrapeso en las épocas de crisis: "Las canciones son como lupas que amplían un poco el estado emocional de las comunidades, de las sociedades de los lugares. Y hoy por hoy, te das cuenta que las emociones son todas muy individualistas y falta poder colectivo, de comunidades en conjunto, como hablaba de cómo era antiguamente, que es esa parte también contracultural que tenía."