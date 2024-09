Manuel Vilas: "Escribo porque hay alguien al otro lado, si no esto no tiene sentido"

Manuel Vilas habla con Jaime Cantizano en 'Por fin' sobre su última obra, 'El mejor libro del mundo', un libro en el que reflexiona sobre su vida desde un punto de vista de la ficción y siempre con humor.

"La imagen del escritor es como muy ejemplar, de persona seria, guía de la sociedad, auténtica... Pero hay una cara que es cómica que es la que yo cuento en el libro", cuenta Manuel Vilas, que añade que este libro "parte de una crisis" al cumplir los 60 años: "Estaba bien con mis 50 años, pero claro, cumplir 60 años... Es una certeza matemática de que tengo más pasado que futuro y me dije 'escribe un libro que sea sin filtros'".

Vilas también ha contado cómo vive el primer día en el que sale a la venta un libro. "El escritor, el primer día que sale el libro, lo primero que hace es recorrerse las librerías para ver si está bien colocado. Cuando un escritor entra en una librería, aunque lo haga de manera de disimulada, ve si su libro está, y si no está, entro en una depresión profunda".

El escritor reconoce que escribe "porque hay alguien al otro lado", aunque lo que le obsesiona es conservar a sus lectores "amigos": "Pienso en decir lo auténtico, la verdad de lo que veo en la vida. Una vez has escrito eso, esperas la emoción y la complicidad de tu lector, y si tu lector no entra en tu mundo y no se emociona, la sensación de fracaso es enorme".

A raíz de esto, reflexiona sobre 'Ordesa' y la "fraternidad" y la "hermandad" que generó su obra. "Cuando has tenido éxito, cuando ha habido un libro como 'Ordesa', eso te hace adicto y de repente todos tus lectores son amigos tuyos. Quieres seguir conservando tus amigos y si te viene un lector, que no tienen filtro, y dice 'este me gustó, pero este último no, no he pasado de la página 40', ese momento es de depresión profunda".

Por último, Vilas habla sobre el "terrible" síndrome del impostor y la "escasez" que vio como niño.