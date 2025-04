Leire Martínez: "Esta nueva canción es mi carta de presentación, con ella cierro un capítulo"

El 7 de octubre de 2024 La Oreja de Van Gogh dio su último concierto en Zaragoza, una Leire emocionada no podía contener las lágrimas al cantar ante 16.000 personas, siete días después aquellas lágrimas tomaban un sentido diferente. Ese concierto no era el fin de una gira, sino el adiós definitivo de una etapa. La oreja comunicaba de manera unilateral la salida de Leire Martínez después de 17 años juntos.

Tomaban caminos separados por diferencias en la manera de vivir el grupo, en aquel concierto ella ya lo sabía, se lo habían comunicado unos días antes. Ahora, seis meses después de aquella dolorosa ruptura, Leire se libera de ataduras para afrontar un nuevo camino, el pasado 3 de abril anunciaba en sus redes sociales junto a una imagen suya reflejándose en un cristal roto un breve mensaje: "mi primer tema en solitario."

Por primera vez, Leire se ha desquitado contando su propia historia sin rodeos y después de meses manteniendo un perfil bajo frente a la polémica. Lo hace con la canción que escribió al abandonar el grupo, ahora pretende pasar página, con 'Mi nombre' el adelanto del que será su primer disco en solitario. "Están siendo días muy especiales" ha afirmado la artista.

Esta canción nace de una necesidad, cuando me siento a escribir me doy cuenta de que me cuesta mucho conectar con algo que no sea la emoción que sentía en ese momento. Nace este año. Lo que necesité es validar esa emoción, transitarla para poder avanzar.

"De alguna manera ahora me pronuncio, ahora hablo en mi nombre y por mi nombre", ha destacado que no busca señalar nada negativo con esta información, "Cuando se está en un grupo, hay que expresarse de una manera conjunta", y ha asegurado que en el espíritu de aquel grupo, en referencia a La Oreja de Van Gogh, no cabían los matices individuales.

Sobre su nueva canción, ha asegurado que nace de una necesidad. "Cuando me sentaba a escribir, me daba cuenta de que me costaba mucho conectar con algo que no fuera la emoción que sentía en ese momento". Ha afirmado también que en enero, cuando escribió este tema, se sentía mucho más perdida, "Lo que necesitaba entonces era validar esa emoción, transitarla para poder avanzar."

Leire ha recalcado que durante este tiempo se ha replanteado muchas cosas. Dentro de un sentimiento de ruptura, añadía, también se alojaban otras emociones, como la nostalgia o la frustración de no haber podido reconducir esa brecha. Admitía que había concebido esta canción como carta de presentación. Buscaba cerrar un capítulo: "Hoy ya no me siento así", ha afirmaba, aunque también insistía en que no se desdecía de nada de lo que había dicho o sentido.

Durante estos meses, contaba, su vida había sido un ejercicio de introspección, buscando afianzar una serie de emociones. Ha reconocido que no ha vuelto a hablar con el grupo en todo este tiempo, pero que espera y desea que eso ocurriera en el futuro. Ha mostrado su desacuerdo con que todo se planteara siempre en términos de "todo o nada", ya que, en su opinión, se puede estar enfadado y al mismo tiempo quererse. Aunque reconocía que quizá ahora no era el momento, sí dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación.

La cantante ha afirmado que ha aprendido mucho de estos años, que todo formaba parte de un aprendizaje. Aunque el "shock doliera", en el fondo sabía que todo esto le serviría para crecer como persona. Respecto al resto del disco, comentó que la idea era que esté terminado para noviembre o diciembre. Aunque aún no está acabado, ya lleva compuesto en un 85%. Ha apuntado que el disco refleja su visión ante la vida: reflexiones junto a su pareja, sus amigos y sus hijos. Avanzaba que seguiría moviéndose dentro del marco amplio del rock.

Boris ha destacado que estaba "descubriendo sus colores", Leire admitía que, efectivamente, había estado tapada por muchas cosas, aunque ha aclarado que nunca había tenido pretensiones protagónicas: la vida, decía, le había traído una ola y ella simplemente se había subido. Hablaba de una ruptura consigo misma para sacar su propio "ave fénix" y añadía que, si la vida te da limones, hay que hacer limonada.

Sobre los próximos directos, adelantó que tenía fechas previstas este verano y que se subiría por primera vez al escenario en el festival Brisadela de Tudela. La cantante ha trasmitido que siente la necesidad de cerrar un capítulo en los escenarios, ya que no había podido despedirse del público cuando dejó La Oreja de Van Gogh.