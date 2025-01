Aitana Sánchez-Gijón: "Sigo pensando que soy joven para un reconocimiento como este"

El pasado 17 de octubre la Academia de Cine anunciaba que Aitana Sánchez-Gijón recibiría el Goya de Honor 2025. La actriz lleva 47 años dedicándose a este arte, empezó de niña, a los 16 de modo profesional, pero antes hizo sus pinitos; ya a los 10-11 en televisión, luego de gira con Alicia Hermida. Ha tenido una trayectoria larga. "Yo sigo pensando que soy joven para un reconocimiento como este, pero pienso en la trayectoria que tengo y de algún modo llevo toda la vida aquí. Quizá sea pronto, pero quién me dice que voy a estar aquí dentro de unos años. Lo acepto con emoción y agradecimiento", ha señalado Sánchez-Gijón en Onda Cero.

Yo de momento no me retiro, a mi que me retiren

Este viernes estrena 'Tierra Baja' donde interpreta a Carmen, una conocida guionista que vive retirada en una solitaria masía de un pueblo de Teruel. Pero ese retiro, aparentemente plácido, sufre un terremoto cuando un antiguo amor reaparece en su vida. "Yo no pienso retirarme a ninguna parte, yo de momento no me retiro, a mi que me retiren", ha dicho la actriz. De tener que hacerlo Sánchez-Gijón prefiere el mar a la montaña. Sobre su personaje ha manifestado que Carmen se da cuenta de que el camino que está siguiendo no es el suyo: "Hay momentos en la vida en lo que te das cuenta de que por ahí no es. Carmen siente que no pertenece al mundo actual del guion, que tiene que buscar otros caminos. Cuando vuelve a su pueblo reconecta con la tierra de su infancia y de su abuela".

De cara a un futuro Aitana Sánchez-Gijón ha indicado que le encantaría trabajar con alguna de las talentosas directoras que están saliendo en el mundo del cine español. "Está habiendo un relevo liderado por las mujeres y me encantaría trabajar con ellas", ha confiado a los micrófonos de Por Fin.