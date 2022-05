Sara Escudero: "¿Existen todavía las clases de aerobic como tal o la zumba se las ha zumbao?"

A ver… que hoy Sara Escudero trae a 'Por fin no es lunes' una reflexión que empieza con pregunta: "¿Existen todavía las clases de aerobic como tal o la zumba se las ha zumbao?"

Lo mismo es la obsesión por cambiar los nombres, ¿no? Porque he visto 'workout', 'work & fitness', 'fit session', 'aquagym', 'funky', 'circuit', 'Body-Styling', 'Box-Dancing', 'Interval hit'... ¿Intervall hit? Venga, va, ¿por qué no llamarlo 'Sexual Healing' y das más pistas?

Me he puesto ya con el inglés y mi profe sé que nos escucha los domingos… Se llama Mc Courtain -aunque realmente es de Móstoles- pero, claro, “Profesor estor” no vendería igual… Un mensaje, por cierto: "Profe: si me estás escuchando espero que esto sume para mi listening!"

Estamos en la era del marketing y el inglés vende, lo sabemos, y llama al aerobic como quieras pero debería ser obligatorio que se haga con calentadores, con cintas de tela de albornoz y muñequeras, con bañadores de tiro tan alto que alguien con mucho amor propio se podría autofecundar (a buen entendedor…)…

A lo Eva Nasarre, a lo Jane Fonda que, ¿veis? En español sería Julia Pensión. No es lo mismo. Never ever.

Lo del aerobic pensaréis que si se me ha venido a la cabeza porque quiero dar clases o algo así pero no. Es que he visto 'Glow', una serie ambientada en los 80, y qué chaquetas. Con aquellas hombreras, que hoy servirían para hacer parkour. Los cardados, las crestas y los tupés para hacer surf en ellos.

Ellas iban como iba Rocío Jurado a por el pan: con táctel y tacones. Y ellos como si mezclabas un presentador de telediarios con un esquiador de Cerler. En fin: tiempos de licra y laca.

En esta serie, el hilo son los avatares que pasan para sacar adelante un programa de bajo presupuesto sobre lucha libre femenina. Pero lucha libre de aquellas, lo que es el wrestling, no el MMA (que si lo dices rápido suena a la droga, ojo, cuidao)

La lucha libre prefabricada, o sea, el pressing catch, el 'aerobic pa mazaos', porque eso eran coreografías de sacos de clembuterol envueltos, sí, en licra y laca.

¡Yo madrugaba los sábados con mi hermano para verlo en Arenas! Y cómo sería nuestra inocencia que ninguno nos extrañábamos de que no hubiera una sola gotica de sangre con esos 'zurriagazos' mientras tú, un mal día en el pueblo del abuelo, con tu BH con ruedines, llegabas hecho una pena, un 'ceomo', como decía mi abuela Magdalena.

Pero es que eran personajazos: Hulk Hogan, el enterrador, Jimmy Estaca Dugan… Vamos, ¡clembuterol con licra haciendo coreografías de peleas en un ring y todos flipaos!

Y tirando de memoria, ese programa encumbró a gente como Cindy Lauper, que hacía de mánager. Los mánagers de los luchadores no peleaban, ¡sólo tocaban las narices!

Pues como muchos ahora. Sólo que ellos, ¿cómo?, pues envueltos en licra y laca.