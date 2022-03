Sara Escudero: "¡Éramos las NO NAME! El grupo de cuatro mini maris que formamos mis amigas y yo"

Sara ha hecho aquí una confesión; era una gran fan del grupo TAKE THAT. Nos ha traído el carnet de "takethatter" de cuando tenía 14 añitos. Tenía tres amigas (María, su prima, Irene y Blanca) y fabulaban con "tener cada una" a uno de los cantantes del grupo y así no generar enfados entre ellas. Quedaban a ver los videoclips e incluso lloraban con las cintas VHS de sus conciertos en directo (por ejemplo el "Live at Wembley).

Ser fans de ese grupo las llevó a montar un grupo musical propio al que llamaron "NO NAME" e incluso grabaron un video con un bailecito y una canción a capela para mandárselo. En fin, todo un desatino como lo que, a veces, hacemos cuando uno/a está en esa tierna edad en la que todo se vive de forma intensa y llorar sea lo que se hace en muchos momentos.