Sara Escudero: "La gente 'seta' tiene alergia a sonreír, es esa a la que le vino bien lo de no poder dar abrazos cuando el bicho estaba en plena tormenta"

Sara Escudero nos explica quiénes son las personas 'setas', es decir, aquellas que prefieren los monosílabos, que tienen alergia a las frases subordinadas, a sonreír, a los abrazos y a mover los ojos y manos mientras hablan: "La gente seta es esa gente a la que le vino bien lo de no poder darnos abrazos y tener mucho contacto físico cuando el bicho estaba en plena tormenta porque, obvio, no son de darlos, no son de abrazar, ni de dar dos besicos, no son de contacto vamos que, en general: es que no son. ¡Es que son setas!".

Además, se hace la pregunta que muchos se hacen: ¿Seré yo una persona seta? La humoristas nos da una serie de pautas y claves para identificar este tipo de comportamientos en nosotros mismos y averiguar si lo somos o peor, si estamos casados con una o tenemos en nuestro círculo a una de estas personas.