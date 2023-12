Sabino Méndez analiza las diferencias entre fama, popularidad y prestigio

El adiós a Concha Velasco fue multitudinario y nuestro sospechoso de domingo considera que ''siempre impresiona cuando la gente de a pie se organiza de manera natural sin ninguna institución por detrás'', esto demuestra que más que famosa, era querida. Con esta referencia, Sabino Méndez, ha querido reflexionar en Por Fin No Es Lunes sobre las diferencias entre fama, popularidad y prestigio.

Todo empieza con la fama, porque consiste en que mucha gente sepa quien eres y ''puede ser buena o mala fama''. En el caso de la popularidad significa que eres apreciado y querido por el pueblo, por eso ''a nadie se le puede atribuir tener una mala popularidad''. El prestigio estaría relacionado con el respeto ''tiene que ver con el reconocimiento de tus hechos o de tus obras''.

En ese sentido, Sabino Méndez, apunta a que ''puede suceder que alguien tenga mucho prestigio en su campo, pero sea muy poco famoso''. Pero, pregunta el sospechoso, ''¿cambiarían sus logros intelectuales y profesionales por la distinción externa y los placeres de la popularidad?'' Sabino considera que no.

Para terminar, como siempre, nos ha deleitado con una canción meticulosamente escogida. Esta vez ''resume muy bien el sentimiento que nos invade cuando desaparece una figura como Concha Velasco'' titulada ''Hate it when you leave'', es decir, detesto cuando te vas.