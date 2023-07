Ignacio Varela: "Hay pocas cosas tan placenteras como dejar pasar el tiempo conscientemente"

A medida que uno va cumpliendo años, ante determinadas cuestiones y asuntos o personas, aumenta el nivel de pereza. Uno reacciona con mayor pereza si cabe.

Sin embargo, ante esta sociedad que todo se agita y nada se para, la pereza está mal vista. Es como si todos tuviésemos que estar siempre disponibles y siempre en movimiento para hacer algo útil cuando a veces, lo más útil es parar, no hacer nada y disfrutar de ello.

Pero claro, viviendo lo que vivimos, ¿existe el derecho a la pereza? Nuestro sospechoso quiere reflexionar sobre ello y diseccionar el concepto. ¿Qué es exactamente la pereza? ¿Cuáles son sus modalidades, si las hay? ¿Y cómo puede disfrutarse de una pereza bien entendida?

Ignacio Varela se considera perezoso y "a mucha honra", y reconoce que le da muchísima pereza últimamente que le pregunten "qué va a pasar en las elecciones" del próximo 23 de julio.

Considera que en realidad, "la pereza tiene más que ver con la vida que con el trabajo" y que "no es lo mismo ser perezoso que ser vago. Ser perezoso es un derecho, pero no otorga derechos" y no significa que se pueda eludir algo que hay que hacer en el trabajo, sino que la pereza consiste en "aplazar algo que tienes que hacer".

De hecho, la frase 'No hagas hoy lo que puedas hacer mañana', le parece "una actitud tan acertada como sabia" porque "hay pocas cosas tan placenteras como dejar pasar el tiempo conscientemente".