Punta norte: Una epidemia de baile

¿Sabéis que en el siglo XVI hubo una epidemia de baile. La gente se ponía a bailar como loca, sin parar…hasta que se moría? No sé a vosotros, pero a mí me resulta más sencillo comprender a los otros animales. Los seres humanos sabremos hablar…pero vamos hasta arriba de anomalías.

Javier Cancho asegura que con la danza sucede algo muy curioso. La danza, el baile, es, en realidad, una forma de introspección que suele hacerse con una coreografía para que los demás la vean. Dentro de las manifestaciones artísticas que podamos imaginar, la danza -quizá- sea la introspección más expositiva.

Bailándose mediante la música que es el lenguaje más global de cuantos hayan sido creados por el ser humano. La música es un lenguaje para concernirnos a todos, es un lenguaje que tiene una expresión rítmica en el movimiento. El propio universo, en el meollo de su gran misterio, tiene su particular ritmo…su propia coreografía. Mientras, aquí en la tierra la danza desafía la fuerza de la gravedad siendo una vía para desvelar los enigmas que la música contiene. Hace tiempo, cuando no había pantallas, se decía…-creo que con sabiduría…se advertía- que son días perdidos aquellos en los que no hemos bailado. Porque bailar le da al instante que estamos viviendo... le da sentido y memoria.