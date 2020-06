En 2018 se tomó la determinación de sacar del circo de la Fórmula 1 a las mujeres que durante décadas habían sido minuciosamente seleccionadas, no por currículum si no por guapas... y para que sujetasen sombrillas publicitarias cerca de los pilotos. Eran las chicas de la parrilla. Formaban parte de lo que podríamos llamar la persistencia del florerismo. Florerismo que es una palabra que no existe pero que humildemente podríamos proponer a la Real Academia. Cuando la empresa Liberty Media, la compañía que gestiona la Fórmula 1, tomó la decisión que tanto tiempo tardó en llegar; pues, incluso entonces, hubo críticas airadas, hubo personas muy preocupadas por que esas muchachas fueran a perder el empleo, ese trabajo que consiste en sujetar sombrillas con actitud sexy y ropa exigua. Hubo quien lamentó que aquella fuera otra batalla ganada por el feminismo. Siendo, en realidad, una batalla que debería haber ganado el sentido común... y mucho antes de que se fuese acabando la segunda década del siglo XXI.