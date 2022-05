En agosto de 1944 hubo un levantamiento en la capital de Francia, entonces ocupada por las tropas de Hitler. El 25 de agosto, los francotiradores partisanos recibieron refuerzos en un instante emblemático de la Segunda Guerra Mundial cuando la 2ª División Blindada de la Francia Libre del general Leclerc consiguió entrar en París. Antes de aquel momento hubo una batalla urbana con muertos y heridos, entre los milicianos de las Fuerzas Francesas Libres y los soldados guarnición alemana.

Finalmente, aquel 25 de agosto el general nazi Von Choltitz se rinde entregando París a los parisinos. Queremos reparar en un curiosa coincidencia. Tanto el régimen de Franco como los historiadores franceses trataron de ocultar una verdad incómoda, para unos y para otros. Siendo aquella una verdad al fin y al cabo.

El primer soldado aliado que entró en el París ocupado por los nazis no tenía un apellido francés. A pesar de que la en la prensa francesa se hablase de un tal Bronne. Tampoco se trata de Raymond Dronne, como algunos pensaban. Dronne fue un militar del ejército de la Francia Libre, conocido por liderar la La Nueve, la unidad que encabezó la Liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ni fue Dronne ni fue Bronne. El primer soldado que entró en el París ocupado por los nazis fue un teniente de la legendaria División Leclerc. Aquel militar se llamaba Amado Granell y era español.

Granell fue el primer oficial aliado en abrir la brecha que sirvió de símbolo al triunfo de la Francia libre sobre el fascismo. La mítica portada del diario Libération retrató su rostro un día después de entrar en la alcaldía parisina, él ya estaba allí un día antes de que De Gaulle pronunciase su discurso. Un día antes del discurso, el 24 de agosto de 1944, allí estaba Granell, al frente de la Nueve, la compañía de españoles

integrada en la Segunda División Blindada del general Leclerc. Pero sucedió que el nombre y el apellido de Amado Granell fue borrado intencionadamente. Fue suprimido del pie de foto. Estaba su figura, pero

no su nombre. No su verdadero nombre. En aquella Francia liberada no encajaba para los estrategas de la comunicación que un soldado español, el teniente Amado Granell, fuera el primero entre los héroes de la historia nacional francesa como el libertador de París.