Rebeca Marín: "Irene Montero ha recibido más insultos de los que recibiría Boris con su pluma en Qatar"

Esta semana no hay ninguna duda, acaba de arrancar la temporada de sagitario, luna nueva en sagitario nada menos y me vais a perdonar, pero para lunáticos esta semana los españoles. Y, si no, preguntádselo a Pablo Álvarez y Sara García, los dos astronautas de León que se van a preparar para viajar a la luna. ¿De Madrid al cielo? No, no, reina, no, de León al cielo.

Que también os digo que si yo voy a ser la primera española que va allí en 30 años pues, chica, me cambio el nombre, ¿no? Álvarez y García. ¿En serio? Con todo el respeto para sus padres, ¿había unos apellidos más corrientes? Un poquito de glamour, un Duque, pues chica, viste más. Y aquí abro hilo y una propuesta, un change.org, para precisamente eso, hacer un change de nombres: Pablo Moon, Sara Sky, yo qué se… que aprendan de Alaska, de Bad Gyal, que en realidad se llama Alba, de Cuca Gamarra, que se llama Concepción... Pero no me digas, Cuca es más cuqui, ¿no?

Mira, que se llamen como les dé la gana. Mientras no se llamen Irene Montero, la vida les irá bien. Madre mía, creo el propio Pocholo ha tenido épocas más tranquilas que esta señora. A la ministra sí que han querido mandarla a luna esta semana, incluso un poquito más lejos, no nos engañemos. Ha recibido más insultos de los que recibiría Boris con su pluma en Qatar.

Mira me encantaría que hubiese presentado el Mundial, abro otro change.org para que Boris Izaguirre haga la clausura del Mundial. ¿Que no lo veis? Yo lo veo claramente, ¿qué creéis? ¿que no va a aplaudir ni Perry? Que equivocaditos estáis. Te compras unos fanes que griten mucho y con mucha pluma y ya está: ¡Boris, Boris!

En fin, querido sagitario, que me voy del tema, la influencia de aries, el macho cabrío, ha hecho de las suyas esta semana con la ministra Montero, esa mujer "fecundada por un macho alfa", según una diputada de Vox. Vaya tela, ¿diríais que en el Congreso de los diputados hay más gresca que en el parking del Fabrik?

Pero alegrémonos porque hay una buena noticia esta semana… ¡tenemos presupuestos! Y sedición. Ah, no, que eso ya no existe. A ver, que es lo queréis todo. Pues todo no se puede tener. Si tienes presupuestos, pues no tienes sedición. Es como elegir cara o culo cuando adelgazas. En la vida hay que elegir, chica, morir de hipotermia o arruinarte pagando calefacción, comer tres veces al día o pagar el alquiler, ser gay en Qatar o ser mujer... Ah, no, que eso es "susto o muerte". Pues eso, que no puede ser más literal, como dirían los jugadores alemanes mano en boca tristemente: Oír y Qatar.

Homosexuales universales

Y con toda esta polémica de los brazaletes en Qatar… he querido hacer un artecijo muy ad hoc, porque esto de la intolerancia y el no respetar los derechos humanos de ciertos personas, ha pasado siempre. ¿Qué dos de los artistas más multidisciplinares de la historia se dice que fueron homosexuales?

Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel, dos de los tipos más listos -repelentes también, os lo digo, porque lo hacían todo y todo bien- eran -o se decía que eran- gays.

Claro, al 100% es complicado porque en esa época en Italia -que también te digo que hoy con Meloni tampoco es que la cosa esté de un tolerante que alucines- lo normal era ser normal. Así llamaban a los heteros. ¿Que te gustaban los hombres? Pues para la iglesia ibas a la hoguera, pero para la Historia del arte eras un hetero con muchos amigos muy especiales, pero sobre todo muy fraternales.