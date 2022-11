Rebeca Marín: "En primero de política te enseñan que si va bien es mérito tuyo y si va mal la culpa es de otros"

"Él es muy pa' dentro, muy del interior, porque el exterior le trae disgustos, vaya. Vaya valla la de Melilla, que igual le quita la silla, aunque como es vasco, en su caso es sillón, pues eso, que menudo marrón". Ésta ha sido la adivinanza con la que ha abierto sus 'Pasatiempos modernos' Rebeca Marín hoy. ¿Sabes la respuesta? Como siempre, la tienes al final de este texto.

En lo que respecta al horóscopo, estamos en temporada de eclipses. ¿Qué significa esto? Pues no lo tenía muy claro, no os engaño, pero he acudido a los clásicos, a los maestros, y Esperanza Gracia, mi referente vital, y dice que es época de cambios. ¿Y a qué signo no le gustan nada los cambios además de a Ana Blanco, la presentadora de La 1? Pues a Capricornio. Querido Capricornio, ésta es tu semana.

¿Y quién más odia los cambios? Pues Trump, ese ser naranja con un nido en la cabeza que tiene la misma madurez que mi ahijado de cuatro años. Bueno, mi ahijado Roque es más maduro. Resulta que no le ha ido tan bien como esperaba en las elecciones midterm que han tenido lugar pero, chica, no hay problema porque si van bien es mérito suyo y si van mal la culpa es de otros.

Esto es de primero de política, no sé por qué os sorprendeis. En segundo ya te enseñan lo de eludir preguntas incómodas y callarte como Pedro Sánchez con lo de Marruecos y Marlaska. O a negar el cambio climático como Ayuso, pero esto ya es en tercero.

A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pensabais que la peñita ha quedado en Egipto para hablar de emergencia climática? ¡Pero qué va! Si están ahora mismo en un crucero por el Nilo y luego se van a ver las pirámides con guía incluido. Mira qué ilusos.

A ver, Capricornio, que tampoco vamos a ponernos a insultar, que eso ya es en cuarto de política. Yolanda Díaz todavía no ha llegado a cuarto porque ella lo ha dejado claro esta semana, no es de insultar, ella es más del diálogo y no de criticar. Bueno, a ver, si el nombre empieza por Pablo y sigue por Iglesias, pues a lo mejor algún recadito sí que le llega. Es que vaya tela con las peleas que se traen entre primos, eso de "cuanto más primo más me arrimo"… pues si eres de podemos, no funciona.

Mira, por eso os tengo dicho que lo de la familia hay que dosificarlo, como la luz y la calefacción este invierno, que es que lo queremos todo, de verdad: facturas baratitas justas, encender las luces, no morir de hipotermia, es que no paramos de pedir y venga a pedir.

Y para pedir ya están los transportistas en España. Y los sanitarios de Madrid. Ah, y los trabajadores de Renfe y los enfermeros de Inglaterra y los griegos por los salarios y los belgas por la inflación y los deportistas iraníes. En fin, que una ola de huelgas y protestas arrasa toda Europa. Y es que cuando el río suena… pues agua lleva, como Dana, que viene cargadita de lluvia para repartir por todo el país.

Pues sí, querido Capricornio, llueve sobre mojado con casi todo, menos con el delito de sedición, que eso sí ha cambiado y menudo follón. ¿Ves como era época de eclipses y de cambios? En fin, adaptarse o morir, Capricornio, a la vida hay que echarle un par de huevos.

Bueno o no, porque si se lo preguntas a Carlos y Camila igual no están tan de acuerdo.

Por cierto, que la respuesta a la adivinanza de hoy era: Marlaska.