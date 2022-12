Rebeca Marín: "Lo del Constitucional es como una telenovela turca, sólo que al final nadie va a acabar chingando"

"Por su apellido podría ser mi paisano, pero digamos que está un poco más alejado. EsPERE, no se apresure en la respuesta, que la independencia, como la fama, cuesta". Esta ha sido la adivinanza con la que ha abierto hoy su sección en 'Por Fin No Es Lunes' Rebeca Marín. ¿Sabes la respuesta? Si no, mira al final de este texto.

En su hóroscopo esta semana ha estado pasada por agua. Y ¿quién es el signo de agua por excelencia? Pues Piscis, rey esta semana te ha tocado y tú chico eres el único que ha nadado en aguas farragosas… porque el resto lo hemos hecho en el metro de Madrid. Ya hay playa en Madrid. Ahora solo falta cambiar el metro por las góndolas y una camisetita de rayas eh que qué cuco va a quedar esto.

Ay, y esto se queda en tormenta de verano comparado con el tsunami al que tiene que sobrevivir el Gobierno. Digamos que el PSOE hace aguas y la mitad de sus varones están rebeldes con esto de la malversación, del referéndum... Perdón ¿he dicho referéndum? Se me ha escapado, quería decir consulta, consultita más bien.

En fin, que, entre esto, la movida del Tribunal Constitucional, que es como una telenovela turca, por lo complicada y porque al final nadie va a acabar chingando… pues eso, que Pedro Sánchez va a necesitar un tabla de salvación o un flotador del tamaño de Argentina para no ahogarse.

Oye y hablando de Argentina, hoy se disputa la final del mundial contra Francia y yo solo puedo decir al más puro estilo argentino "che, boludo, que acabe ya este mundial, infartante, desagradable, senrudador, limitante, cohartante, susio, y sobre todo corruhtooooooooooooooooo"

La solución a la adivinanza es Pere Aragonés