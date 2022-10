Rebeca Marín: "Para Brexit, el que le han hecho a Liz Truss"

Rebeca Marín llega como cada domingo a 'Por fin no es lunes' con su adivinanza. Hoy ha sido esta: "Podría ser un platani o un melocotoni, podría ser una naranji o un limoni. Podría ir con queso, pero se toma más con jamoni" ¿Quién es? La solución, como siempre, al final del texto.

Vamos con el horóscopo: Querido y querida Géminis, ésta es tu semana. La cosa va de gemelos. Bueno, gemelos, pero de los que golpean dos veces, como Schwarzenegger y Danny de Vito, que no se parecen en nada. Meloni y Berlusconi, Sánchez y Feijoó, Liz Truss y Boris Johnson, Sonia y Selena.

Bueno, centrémonos, primero Meloni y Berlusconi, que ya podrían aprender de sus tocayos italianos Albano y Romina y llevarse un poquito mejor, pero, claro, lo de ser un poco nazi es lo que tiene, que enseguida te vienes arriba y te calientas.

Por otro lado, los gemeliers Sánchez y Feijoó que ni en el Senado se entienden. Se llevan peor que mi hermano y yo de adolescentes. Por lo menos ellos no llegan a las manos. Lo de las manos se lo dejamos a los tories en el parlamento británico, donde ha habido incluso forcejeos. Y las consecuencias, pues ya sabéis: ha dimitido la primera ministra británica Liz Truss. Pues eso, la nada, que el Brexit se lo han hecho a ella. La ministra más breve de la historia británica.

Mira que eso de "otros vendrán que bueno te harán", pues ahí tenemos a Boris Johnson, que de pasar a ser un tarado con flequillo, Lizz le va a convertir en un estadista de altura. Bienvenidos a Tori Story.

Querido Géminis, cómo ha estado la semanica, ¿eh? Y es que la influencia de Saturno orbitando no ha ayudado. Las hipotecas más altas que nunca y el precio de los alimentos por las nubes. Entrar en un súper es de valientes, aunque si hablamos de valientes hay que hablar de la escaladora iraní que compitió sin velo -aunque luego no le ha quedado más remedio que decir que había sido un despiste si quería evitar la cárcel y algo peor-, que ya se ha convertido en todo un símbolo de la lucha de la mujer en su país.

Ay, géminis parece que no hay ninguna alegría, ¿verdad? Pero sí, hay otros gemelos, Benzemá y Alexia Putellas, que han ganado el balón de oro, pero claro aquí Schwarzenegger es Benzemá y Putellas Danny de Vito, porque, aunque ella lo ha conseguido dos veces…, digamos que no ha ocupado el mismo número de titulares. ¡Qué raro!

Oye y dirás, ¿pero es que ningunos gemelos se llevan bien? Pues mira, sí, hay dos que se encantan, Putin y Berlusconni, que resulta que son amiguis del alma, se regalan cositas por los cumples -vodka concretamente-, se whatsapean, se hacen bromitas, ¡qué majos¡ ¿verdad?

A mi me recuerdan a la película de Haneke, 'Funny Games', ¿os acordáis de ella? Pues para los que no la hayan visto y no pillen la ironía, son como dos monos jugando con una pistola. Y si no te gusta lo que te he contado, querido Géminis, pues chico, ajo y agua, o si no que te lo cuente Tezanos, que seguro que, como las madres, te dice lo que quieres oír.