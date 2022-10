Rebeca Marín: "¿Qué artista del Barroco cometió un asesinato y llegó a estar condenado a muerte?"

Rebeca Marín ha llegado como cada domingo al estudio de Onda Cero con una adivinanza bajo el brazo: "Su profesión era hablar, pero practicaba el silencio, se le llamaba loco, aunque era el más cuerdo, y pocas veces en el duelo, hemos estado más de acuerdo." ¿Sabes quién es? La respuesta, como siempre, al final del texto.

Mientras tanto, el horóscopo. Esta semana tendría que haber ido fetén porque ya no está mercurio retrógrado, pero si eres mujer, pues no, porque se habrá ido mercurio, pero todavía quedan muchos retrógrados en el mundo, casi como peces en el mar. Por eso querida Piscis, esta es tu semana.

¿Y a qué me refiero? Pues empiezo con la lista. Primero, los insultos machistas que se han escuchado en el colegio mayor Elías Ahuja, que, de verdad, desde que yo estuve en el colegio mayor, pensaba que había llovido mucho y que habíamos avanzado, pero parece ser que no, y que soy más joven de lo que me creo y que en realidad todo eso pasó ayer.

Por otro lado, querida Piscis, la influencia de libra ha hecho que no te libres de ser la prota de un estudio que ha salido a la luz esta semana y que dice que más de la mitad de las mujeres, atentos, han tenido sexo sin deseo. Claro, si nos fijamos en la situación que se vive en Irán pues esto parece pecata minuta. Por eso, muchas actrices, e incluso una eurodiputada, se han cortado el pelo esta semana como gesto de solidaridad.

No ha sido fácil aprobar la ley de memoria histórica o la ley de presupuestos, pero esta semana lo han conseguido. Me temo que el temita de los jueces está un poco más difícil, que os digo que elegirlos está siendo más complicado que lo del ganador del festival de Benidorm.

Y es que nos empeñamos en lo de votar y en esta cosilla manida que se llama democracia y no aprendemos de Kim Jon-Un, que con un pepinazo bueno cree que se arreglan las cosas. Es como cuando mi madre nos enseñaba la zapatilla desde lejos amenazante, pero no llegaba a zurrarnos del todo. Bueno, pues más vale que el coreano se parezca a mi madre y sólo amenace porque, si no, vamos listos.

El 'Artecijo' empieza con una pregunta: ¿Qué artista -hombre- cometió un delito y tenía antecedentes criminales? Pues ni más ni menos que Caravaggio. Que se llamaba Michelangelo, como una tortuga ninja, pero le apodaron así por el lugar donde nació, la ciudad de Caravaggio.

Él era un artista que destacó en el barroco, ya sabéis por el uso de la luz, esos claroscuros que se llamaron tenebrismo. Bueno, pues a parte de tener un talento sin igual, también tenía antecedentes criminales y os cuento por qué porque era mereciditos.

Parece ser que Caravaggio era el típico broncas, de estas personas que ven una pelea y se frotan las manos. Pero no solo eso, era el cabecilla de una banda callejera que la liaba parda todas las noches. Y, además, digamos que hoy sería un poco de la sociedad del rifle, porque le rechiflaban las armas y, de repente, por las noches, cuando se mamaba, llevaba pistolas sin licencia .

Por eso precisamente fue arrestado en una ocasión, pero luego fue puesto en libertad, al no haberse disparado el arma. Digamos que él iba muy chulito por ahí porque, como pintaba encargos para la iglesia, pensaba que le iban a proteger y que tenía bula papal. Como cuando eres amigo del jefe. Y entonces los jefes eran los curas.

¿Pero por qué llegó a estar sentenciado a muerte? Pues aquí va. Un día él estaba echando un partido de pallacorda (esto era como el deporte precursor del tenis) Pero la cosa se lio porque no tenía buen perder o igual fue una cuestión de honor por un lío de chicas y se pelearon. Y Caravaggio, que era fino filipino y no se andaba con tonterías, le amenazó con mutilarle el pene. Se enzarzaron y, aunque finalmente no le llegó a castrar, le cortó una arteria y esto le provocó la muerte.

Fue entonces cuando el Papa Pablo V, cuyo retrato acababa de pintar, le sentenció a muerte. Vamos, que le dio igual que le hubiera sacado muy mono en el cuadro. Le dijo: "oye, rey, te has cargado a un tío, así que no te libras" Pero sí se libró. Caravaggio huyó a Nápoles y estuvo malviviendo en varios sitios huyendo de la justicia y viviendo atemorizado y paranoico por si le pillaban. Deambuló por varias ciudades liándola y cuatro años después fue indultado, pero perdió el barco para volver a Roma y murió de una infección en Nápoles.

Ycerramos con la solución a la adivinanza: Jesús Quintero.