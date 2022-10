Rebeca Marín: "Andy Warhol montaba las mejores fiestas del mundo. Era un poco el Paco León o el Almodóvar de la época"

Rebeca Marín ha llegado al estudio de Onda Cero, como cada domingo, con sus 'Pasatiempos Modernos', que ha abierto con una adivinanza: "Iba para monja, pero se quedó en el camino, iba al altar, pero no debía ser su sino y esta semana ha montado un pollo fino filipino" ¿Sabes la respuesta? Al final del texto la desvelamos.

Ya metidos en harina con el horóscopo, esta semana te ha tocado a ti, aries, y no porque seas un signo de fuego y la semana haya sido fogosa, no, ni tampoco porque seas un signo enérgico y optimista, porque la semana tampoco lo ha sido, sino porque necesitamos imperiosamente aries nuevos, sí renovados o vamos a acabar como Tamara Falcó, desquiciados y en un convento.

Aunque si hay una mujer que comparte, esta semana protagonismo con ella esa es Georgia Meloni, que viene arrasando, como cantaba Talía. Meloni ha causado más revuelo que la tormenta tropical Hermine y el huracán Ian juntos, y habrá que ver si causa tantos destrozos.

Mientras en Cuba se ha aprobado el matrimonio igualitario en referéndum, en Italia gana esta señora hablando de la familia natural, entre otras muchas perlas, claro.

Y hablando de matrimonios -o de no matrimonios- querida Aries, está la otra prota, Tamara Falcó. Que si me caso, que si no me caso…, que cuando pensábamos que se acababa la murga de los festejos por Isabel II, resulta que le da el relevo la murga de la otra reina, la del papel cuché. ¿Papel cuché se sigue diciendo? ¿Sigue existiendo? ¿O Tik Tok ya ha exterminado todo?

Aries nuevos necesitamos, pero nada, querido, que te empeñas en lo antiguo, en los problemas del pasado. Y hablando de pasado, pues vuelta a Cataluña, qué pereza, ¿no? Cuando parecía que estaba la cosa tranquilita... no dan un respiro. A ver qué pasa tras la destitución del vicepresidente.

Bueno, un respirín, querido Aries, ha sido la reforma fiscal. Y digo respirín porque para los mindundis como yo, pues no es que nos afecte demasiado, oye, pero si a los ricos y a los más pobres les toca un poco, pues, chica, menos es nada.

Y ahora sí, viene la buena noticia de la semana, Aries. ¡Mercurio retrógrado nos abandona hoy! ¿Qué pensabais? ¿Que os iba a decir que se acaba la guerra en Ucrania? Pues no, ¿que había bajado la factura de la luz? Pues no. ¿Que baja la inflación? Pues no. ¿Que Meloni se ha vuelto demócrata? Pues tampoco.

¿Y entonces en qué nos influye? Pues, mira, no lo tengo claro, pero digamos que es como es extractor de la cocina, que no te das cuenta del peñazo que supone hasta que lo apagas. Y después de esto pensaréis que no tengo credibilidad como Astróloga, pero es que a mí me pasa como a Tamara, que soy más un nanosegundo en el metaverso, que del universo.

Por cierto, a partir de ahora, llamadme Doña, como a la infanta Elena.

También ha traido Rebeca su 'Artecijo': ¿Qué artista hizo una de las portadas más famosas de la música utilizando una fruta? Esta la vamos a desvelar rápido: Andy Warhol.

Efectivamente, el archiconocido Andy Warhol creó la portada de La Velvet Underground con un plátano ¿Y quién era Warhol? Pues era una mezcla de influencer, pop star, artista, vividor, fiestero, visionario, irreverente, intelectual… todo junto. Lo mezclas y le pones una peluca rubia y unas gafas y te sale Warhol.

Todos sabemos que montaba las mejores fiestas del mundo, un poco el Paco León o el Almodóvar de la época, pero, ¿sabíais que estuvo a punto de morir, de palmarla, en una de sus fiestas? ¿Y qué pasó? Pues que la artista Valerie Solanas era una tipa muy brillante y activista feminista, pero estaba un poco cucú, no nos engañemos. Y dijo que Warhol le robaba su trabajo y controlaba su vida y en una fiesta. Y lo peor: sacó un arma y le disparó tres veces. Warhol se recuperó, pero arrastró siempre las secuelas y nunca la denunció.

Otra anécdota es que cuando visitó nuestro país, ¿sabéis a la única española que quiso conocer? Pues a la mismísima Pitita Ridruejo, como os lo cuento, ni presidentes, ni modelos. A Pitita. ¿Y de qué hablaron? Pues ni idea, porque Pitita siempre ha sido muy 'bilingual', porque ha tomado el té incluso con la difunta Isabel II. Pues ella le diría "pero qué bonita tienes la mecha" Y él: "y tú el cardado, Pitita" Pues eso, que somos muy Pitita y de su mercadillo Nuevo Siglo porque ella sí era una artista y de Soria, que éste es un dato que me encanta.

Y por último, no sé si sabíais, que en esas fiestas también se trabajaba… porque Warhol que era muy de compartir, les dijo en alguna ocasión a sus amigos, que compartiesen ciertos fluidos corporales en su obra. Vamos, que tiene varios cuadros hechos con orina y eyaculaciones de sus colegas. ¿Que en el baño de la fiesta había cola? Pues, chico, un pipí sobre el lienzo y obra terminada. Obras, por cierto, que una de ellas se llegó a vender por 93.000 dólares nada menos.

Fuera de las anécdotas, hay que decir que Warhol fue una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo, porque creó el Pop Art, popularizó el arte, algo que hasta entonces nunca se había hecho. Cogió el imaginario popular, la caja de detergente, la lata de tomate Campbell's o una imagen icónica como la de Marilyn Monroe y los trasladó al arte. Además, los replicó muchas veces. ¿Y qué consiguió con todo esto? Pues alude a la sociedad de consumo desde la ironía y la provocación y, al multiplicar las obras, restó ese valor al arte. Las obras pasan a ser objetos consumibles como la lata de tomate, se convierten en obras de arte efímeras, reproducibles y rompió con la característica única de las obras de arte clásicas. Hace el arte accesible al gran público. El único que era único era el propio Warhol. Y yo hoy mataría por haber estado en una de las fiestas de la Factory, que es como se llamaba.

Justo cundo ha dicho esto Rebeca, Alaska ha contado que ella sí estuvo de fiesta con Warhol.

Por cierto, la respuesta a la adivinanza era: Tamara Falcó.