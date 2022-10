Rebeca Marín sobre las polémicas del desfile del 12 de octubre: "Es un patio de colegio"

La periodista Rebeca Marín comenta la actualidad con su particular punto de vista en Pasatiempos Modernos de Por fin no es lunes. Y la actualidad de la semana pasa por la polémica en el desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Rebeca recuerda que los jueves "no acudieron al desfile y le dieron plantón al Presidente, pero a su vez el Presidente Sánchez llegó tarde e hizo esperar a los Reyes y entonces los de VOX llegaron tarde a su comparecencia en el Parlamento porque él llegó tarde e hizo esperar a los Reyes. Es un patio de colegio", dice la colaboradora de Por fin.

Rebeca Marín también comenta el posible acuerdo entre Gobierno y oposición para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la guerra en Ucrania y la muerte de la actriz Ángela Lansbury, entre otros temas de la semana. Además, cuenta en Por fin no es lunes la historia de la artista Artemisia Gentileschim, que fue violada nada más y nada menos que por un colega de su propio padre.