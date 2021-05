Pablo Pombo: "La España de nuestros abuelos era un país de emigrantes, pero no hacemos honor a ese recuerdo"

Pablo Pombo reflexiona en 'Por fin no es lunes' sobre que el futuro, que, según lo define, cada vez es más "impredecible". "Llevo unos días pensando en que cada vez son menos las cosas que podemos predecir. Hace poco más de un año, nadie vio venir la pandemia. Hace unos meses nadie vio venir que habría elecciones en Madrid. Hace unas semanas nadie sabía si habría gobierno en Cataluña. Y hace unos días nadie pudo anticipar la crisis de Ceuta", explica.

Por eso, dice que cuando ocurren cosas predecibles, como las que todavía nos trae la naturaleza, nos sentimos un poco más seguros y mucho más reconfortados. "Vuelve el calor para la piel y para el alma. Y eso es mucho", indica.

Pombo sostiene que pienso en el olvido. "Los pueblos como las personas, desterramos la pobreza de la memoria. La España de nuestros abuelos era un país de emigrantes, sin embargo, no hacemos honor a ese recuerdo. Nos olvidamos también del vecino, de la importancia estratégica de Marruecos. Fundamental no solo por los migrantes, también por la pesca, por la economía y desde luego por la cooperación contra el terrorismo. Nuestro gobierno ha cometido muchos errores en política exterior. Algunos imperdonables". No obstante, considera que este "no es el momento de enfrentarse, sino de unirse".

"En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier país desarrollado, la clase política estaría mostrando unión, demostrando patriotismo. Me apena la falta de grandeza general. En España, parece que no hay nada capaz de juntarnos", lamenta.

Evolución de la crisis migratoria

Pablo Pombo opina qué es lo que sucederá estos días con la crisis migratoria: "El peor escenario es una escalada de la tensión. Hay problemas internos en Marruecos, el impacto de la pandemia ha sido devastador en una economía tan informal como aquella. El escenario más probable es una lenta desinflamación, con la pomada de diplomacia y el dinero de la Unión Europea. No para solucionar la situación, sino para volver al 'status quo'. Volveremos a olvidar que si estuviésemos al otro lado de la frontera y tuviésemos 17 años, también lo habríamos intentado".