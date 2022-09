Alaska y los terremotos

Esta semana Alaska nos trae varios temas en una sola sección. Empezamos con la canción 5 segundos, una canción que se escribió después del terremoto de Lorca. Y es que el movimiento en Murcia duró 5 interminables segundos. Y esta semana en México a habido un terremoto más fuerte y más duradero.

La segunda canción es Suck it to me de Almodóvar y McNamara. Se estrenó en el festival de cine de San Sebastián. Y es que Almodóvar y McNamara tenían fama de hacer buenas fiestas tras los estrenos en Donosti. Esta semana ha sido el cumpleaños de Almodóvar.

La tercera canción es Bizcochito, de Rosalía. Ha salido este año en su disco Motomami, y ha sido nominada a varios Latin Grammy. También ha cumplido años esta semana.

Y, enlazando con el tema de oyentes, Alaska ha puesto como cuarta canción Perdiendo el tiempo de Fangoria. Estaba dirigido a un componente en concreto.