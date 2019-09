Miguel Pérez: "Nunca me he adaptado bien a la sociedad"

Viajamos a 8000 kilómetros, en China. Allí nos encontramos con un español que con tan solo 19 años hizo las maletas en busca de un futuro mejor porque no encontraba su sitio en España.

Hoy aquel niño inadaptado, no tiene títulos académicos, pero si atesora premios y reconocimientos que demuestran su valía. Es una estrella que se ha hecho hueco en los medios de comunicación chinos y triunfa como tertuliano al estilo Risto Mejide.

Es un madrileño de 30 años casado hace dos con una mujer China, Miguel Pérez. En el año 2012 obtuvo la calificación más alta de Chino en la Universidad, un récord que nadie le ha quitado en siete años, además, se colgó la medalla de bronce en las Olimpiadas Culturales.

No tuvo una infancia fácil, ya que, le diagnosticaron déficit de atención e hiperactividad,: "desde niño he ido al psicólogo, me llevaban al colegio drogado", "con el resto de los niños era un abusón", nos ha dicho Miguel.

Llegó a estar muy al borde de la desesperación, pero con 19 años decidió que tal vez no podía hacer las cosas como los demás pero "algo tenía que hacer". En medio de esta locura le llegó una noticia, el Premio Nacional de Poesía Juan Carlos Mestre criticó muy positivamente sus sonetos y,: "pensé que todavía me quedaba algo que poder desarrollar", ha dicho Miguel.

"Si no se te da bien estudiar, no pienses que eres tonto o que no sirves para aprender, busca otra manera de desarrollar tus talentos", ha concluído el madrileño.