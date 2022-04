Jaime Cantizano: "Cuando viajo me come esa necesidad sana, pero cotilla de descubrir el título del libro que llevan otros viajeros"

Esta mañana me gustaría hablar de un ejercicio en el que uno no desea ser descubierto, que la mirada no sea delatora y se interprete como pura invasión del espacio ajeno, incluso, de la intimidad.

No se si les ocurre, pero yo cuando viajo y tomo asiento siempre me detengo en aquellos que se aproximan buscando su espacio y lo llevan entre las manos, bajo el brazo y también lo sacan de la mochila. A veces se sitúan muy cerca o, incluso, en el asiento de al lado y ocurre que me come esa necesidad sana, pero cotilla de descubrir el título del libro que les ocupa.

A veces, el ejemplar se resiste a mostrar su tapa y te obliga a ser aún más disimulado. Uno cree poder obtener alguna pista sobre los gustos, la personalidad o incluso la vida del viajero conociendo qué es lo que lee en ese momento. ¿Por qué ha llegado a sus manos? Una reseña, fidelidad al autor, un regalo. ¿Habrá conseguido captar su interés o será un recorrido agónico? Y, sobre todo, ¿desencanto con el final o plena satisfacción?

Y dentro de ese grupo de viajeros con un libro como equipaje, están casi desaparecidos aquellos que me dejaban frustrado porque oculta la tapa forrándola con un papel neutro, vacío, insípido -que todavía quedan-.

La Federación del Gremio de Editores de España en su estudio sobre lectura de 2018 ya señalaba que un 15,6% de los encuestados leía en transporte público de manera habitual. Aunque por delante, siempre está y estaba la opción en casa o al aire libre. En casa al menos, estás protegido de la mirada curiosa del viajero de al lado.

Aunque, aquí lo importante, no es el espacio o el medio en el que te transportes, sino encontrarte con un libro que sea el encargado de llevarte. Hoy se celebra con plenitud, por fin, Sant Jordi, y es el Día Internacional del Libro.