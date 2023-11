Carolina Villanueva, la joven amazona que está entre los veinte mejores jinetes de España y quiere ser Olímpica

Carolina Villanueva tiene veintidós años y está entre los mejores veinte jinetes de España, es la mejor Sub25, ha vivido en quince países, estudia derecho y relaciones internacionales, ideó su propia aplicación y hasta ha tenido su propia empresa. En su familia no hay ''personas de caballos'', así que su pasión no viene de herencia, pero desde pequeña ya sabía cuál iba a ser su carrera. Cuando tenía tres años vivían en Holanda, durante una visita de su abuela materna fueron a dar un paseo y se encontraron con una finca llena de caballos. La pequeña Carolina quedó asombrada e insistió en subir a uno de ellos, su abuela cumplió su deseo y desde entonces no se ha bajado.

En todos los países donde ha vivido ha montado a caballo, es algo que se ha mantenido constante en su vida y con catorce años consiguió su primer Gran Premio, fue en Estados Unidos con un caballo llamado ''Think Big''. A sus veintiún años compitió en su primera Copa de Naciones como jinete absoluto con ''Levisto'', el caballo que ha introducido a Carolina en el deporte de máximo nivel internacional.

Hace unas semanas compitió en Cádiz en unas pruebas que tienen calificaciones para llegar a los Juegos Olímpicos y se quedó a tres puntos de conseguirlo. Ese es su gran sueño, de hecho, conserva una carta de cuando tenía cinco años donde le preguntaban ''¿qué quieres ser de mayor?'' Y ella contestaba: ''Olímpica''. De momento, con todo lo que ya ha conseguido en ''Por fin no es lunes'' hemos comprobado que es intrépida.