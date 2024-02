Nellie Bly, la periodista que dio la vuelta al mundo en 72 días

En Esto de va a sonar de Por fin no es lunes rescatamos la historia de Nellie Bly, una intrépida reportera que consiguió dar la vuelta al mundo en 72 días. Partió el 14 de noviembre de 1889 de Nueva Jersey prácticamente con lo puesto y ante la atenta mirada de una gran multitud. Su jefe, el prestigioso Josep Putlizer, publicó el desafío en The New York World a toda página, en la portada del periódico y bajo el titular "Nuestra intrépida reportera viaja sin la protección de un hombre".

Muchos se mostraron escépticos de que pudiera conseguirlo. Hasta sus propios compañeros dudaron de que pudiera viajar sola y fuera capaz de completar la vuelta al mundo en menos de 80 días. El mismo Julio Verne, con el que tuvo un encuentro en el comienzo de su viaje, le dijo que si era capaz de hacerlo en 79 días, la felicitaría públicamente. Dejando entrever que no lo conseguiría.

Con lo que no contaba Nellie es con que iba a tener que lidiar con una competidora, otra periodista llamada Elisabeth Bisland, que trabajaba para Cosmopolitan. Ésta salió el mismo día que Nellie prácticamente en el anonimato y en dirección contraria. La competición entre los dos editores de las publicaciones fue creciendo y con ella también el juego sucio. Aquella guerra les llevó a utilizar todo tipo de sobornos y artimañas para que sus reporteras consiguieran ventaja.

Al final Nellie Bly se salió con la suya y logró dar la vuelta al mundo en 72 días, 4 días antes que Elisabeth Bisland. Las dos mujeres pasaron a la historia al conseguir una hazaña nunca antes lograda.