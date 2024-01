La guitarra que llevó al estrellato a Elvis Presley

En Esto te va a sonar de Por fin no es lunes rescatamos una de las mejores voces del mundo de la música, la de Elvis Presley, que este año hubiera cumplido 89 años. Nadie podía imaginar que aquel chiquillo tímido y algo retraído se convertiría en el Rey del rock. Ni siquiera su madre cuando le llevó con 11 años a comprar su regalo de cumpleaños. Elvis se había encaprichado de un rifle, el regalo de moda de la época, y también quería una bicicleta. Pero al final ni una cosa ni la otra. Cuando Gladys llegó a aquella pequeña ferretería de Tupelo, en Misisipi, se quedó eclipsada por una guitarra. Ella era una amante de la música. Así que convenció a Elvis para comprar aquel regalo. Esa guitarra que costaba 12,45 dólares fue la primera de una larga lista.

Aquella primera guitarra de Elvis no solo cambió su vida sino también el rumbo de la música. En 1953, con 18 años, estando en Memphis se le ocurrió la brillante idea de regalarle a su madre una canción. Como él ya estaba trabajando como camionero decidió ahorrar algo de dinero y acudir a un estudio, Sun Records. Allí grabó su primera canción "My Happiness". Pagó 4 dólares y se llevó el disco a casa de su madre.

Un año después, el dueño de aquella disquera Sam Phillips estaba buscando algo que sonara diferente. Su asistenta le sugirió que llamara a aquel chico que había grabado un disco a su madre y así lo hizo. Se puso en contacto con Elvis y le ofreció un contrato. Elvis quedó impresionado y durante una sesión histórica trató de encontrar un sonido propio. Después de horas de intentos, cuando los músicos ya estaban exhaustos, Elvis cogió su guitarra y comenzó a cantar That´s all Right. Cuando Sam Phillips escuchó aquel rockabilly se quedó impactado. Aquel era el sonido que estaba buscando, el de un hombre blanco con voz de negro. That´s all Right fue considerada por la Rolling Stone la primera canción de rock and roll de la historia.

Dos años después Elvis grabó "Heartbreak Hotel", la primera canción con la que alcanzó el número uno de las listas en EEUU y con la que se convirtió en el Rey del Rock. Aquel solo fue el comienzo de una carrera musical y cinematográfica meteórica en la que grabó más de 20 discos de estudio, un montón de sencillos, de bandas sonaras... y más de 30 películas. Tres Grammys, más de 100 discos de oro, platino y multiplatino dan cuenta de lo que fue y lo que significó.