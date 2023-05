Tres años de viaje en familia y en furgoneta hasta Nepal

Seguro que te lo has planteado en más de una ocasión. Liarte la manta a la cabeza, dejarlo todo e iniciar un viaje por el mundo. Nuestra siguiente invitada es tan brava, que no solo se lo ha planteado, sino que lo ha hecho. Ha cogido a su marido, a sus dos hijos (de 10 y 12 años) y a su perra Duna y se ha lanzado a la carretera. En Por fin no es lunes hemos hablado con Bel Sirvent, una aventurera que por primera vez ha hecho un viaje largo con toda la familia. Desde Madrid y hasta Nepal.

La idea surgió en 2017, cuando Bel le propuso a su marido viajar por el mundo con los niños. A Javier le pareció una gran idea, así que vendieron todo, compraron una furgoneta, la camperizaron y en 2020 comenzaron su aventura, una vida nómada con la casa a cuestas. Durante casi tres años han recorrido el mundo a bordo de una furgoneta, “la Vagamundo”. Han sido 1.023 días, 85.000 kilómetros y 22 países. Han estado en la Laponia sueca, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Turquía, Irán, Pakistán, India o Nepal.

Partieron en febrero de 2020. Y a las pocas semanas se encontraron con la pandemia. El Covid lo condicionó todo. En Francia tuvieron que dar la vuelta y pasaron el confinamiento en una aldea de Asturias. Después comenzaron su viaje por Europa y hasta Nepal. Sin prisas y sin ruta establecida. Viviendo mil aventuras y con la “escuela a cuestas". Durante el viaje han tenido como maestros a otros viajeros que les han contado sus historias y sus experiencias. Han aprendido muchas cosas: a confiar en los demás, a poner límites y a socializar.

Las pasadas Navidades regresaron a España, al pueblo madrileño de El Boalo, donde continúan viviendo en su furgoneta. Los niños querían ver a lo abuelos y volver a la escuela con sus amigos. Quieren volver a viajar, pero por menos tiempo. Ya tienen planes para futuros viajes. Entre sus destinos, se encuentra Tailandia. Ahora esta familia viajera ha contado su experiencia en las Jornadas de los Grandes Viajes. Un evento que tendrá sus próximas citas en Bilbao (21 mayo) y en Barcelona (10 junio). ¿Te apuntas a este viaje?