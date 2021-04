Tania Llasera: "Cuando te divierte la cocina hay que dar amor a mordiscos sin ceñirse a la receta"

LEER MÁS En busca del pueblo Malcocinado

Si eres de los que se comen la vida a mordiscos y hacen recetas sin seguir recetas, tienes que conocer a la autora del libro 'La vida a mordiscos: recetas para rebeldes que no siguen recetas'. Se convirtió en el libro más vendido el mismo día de su publicación y no podíamos perdernos esas recetas tan exitosas. Ella es Tania Llasera.

Llasera dice que no seguir las recetas es algo que está en la condición del ser humano. "Cuando te divierte la cocina hay que dar amor a mordiscos sin ceñirse a la receta", indica. Aunque dice que "a veces se mejoran y otras veces se estropean".

La autora nos cuenta cómo surgió esta idea: "Un día que estaba viendo la televisión con mi niña, me escribió Anne Germain y me dijo que una señora, en su programa de espíritus, le decía que escribiera ese libro. Resulta que esa mujer era mi abuela, que ya llevaba muerta una década". "Como para decirle que no", bromea Llasera.

En su libro nos muestra recetas donde hace mezclas un poco extrañas, como chorizo con chocolate. "Si mezclas cebolla roja con blanca, mejora. Si mezclas diversos tipos de patata, mejora", explica.