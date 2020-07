Secuelas post Covid: Cómo aprender a vivir tras la UCI

ESPECIAL POR FIN NO ES LUNES DESDE EL GREGORIO MARAÑÓN

Alteraciones físicas, psíquicas, cognitivas… Son algunas de las secuelas que deja el COVID en los pacientes que han pasado largas estancias en la Unidad de Cuidados Intensivos. Algunos tienen que aprender a andar, a hablar, a abrocharse un botón e incluso aprender a comer. Son pacientes que han estado al borde de la muerte, han salvado su vida pero ahora tienen que recuperarla.

Y ¿quién les ayuda a pasar ese trance? En el hospital Gregorio Marañón de Madrid han puesto en marcha un programa de atención al paciente COVID post-UCI, en el que participa un equipo multidisciplinar que ya ha atendido a 30 personas.

Olga Arroyo es jefa de Servicio de Rehabilitación del Hospital Gregorio Marañón y Emilio Sánchez es psiquiatra del Servicio de Interconsulta del Hospital Gregorio Marañón, y los dos forman parte de este equipo.

Ambos nos explican que tras superar lo peor, los pacientes "están desorientados y no están preparados para su nuevo entorno" y su labor como sanitarios en ese punto no es solo ayudar a la recuperación física, sino que también deben tratar "el miedo y la culpa, porque no se sienten bien emocionalmente".