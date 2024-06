Santiago Sánchez Cogedor, sobre su experiencia entre rejas: ''Irán me quitó la libertad, pero me dio un tiempo que utilicé para viajar por mi interior''

Santiago Sánchez Cogedor fue detenido, siendo inocente y sin cargos, el 2 de octubre de 2022. Ese día comenzó el infierno que llegó a vivir durante 453 días en, al menos, una decena de celdas diferentes de cinco centros de detención. Le acusaban de espionaje, después de, supuestamente, alborotar la seguridad del país y todo por unas fotos en la tumba de Mahsa Amini, la joven a la que habían detenido por no llevar bien el velo islámico y que había muerto bajo custodia policial.

El 31 de diciembre de 2023 fue, por fin, liberado y el 2 de enero de 2024 llegó a España. Ahora ha decidido contar su historia con lo bueno, lo malo, las dudas y las certezas. Los recursos mentales que llegó a utilizar para sobrevivir, los presos que se convirtieron en su familia y las penurias que tuvo que pasar en cada una de las celdas.

La oscuridad y la incertidumbre de no saber por qué estaba allí ni a qué tipo de penas se iba a enfrentar le acompañaron durante todo el viaje, pero no ha perdido la sonrisa. Tampoco las ganas de emprender un nuevo camino, porque caminar es lo que hace que la vida no se le escape. Su misión es ayudar, conocer, dejar una semilla allá donde vaya y nos ha contado que el próximo viaje lo hará por España en bicicleta divulgando sobre salud mental. Como siempre, todas sus vivencias las vamos a poder seguir en su cuenta de Instagram @santiago_sanchez_cogedor.