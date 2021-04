Santiago Colomo, nominado al Oscar: "No tengo ningún discurso preparado"

Estos Premios Oscar 2021 serán recordados sin duda por los efectos de la pandemia. Efectos que se verán reflejados en la localización de la gala, que se realizará a caballo entre la Union Station y el Dolby Theatre de Los Ángeles, y también a través de conexiones a distancia para los nominados que no puedan viajar a Estados Unidos. Pero la Academia de Hollywood no se la iba a jugar con las videollamadas… No. Han habilitado una subsede en Londres para conectar vía satélite con algunos de los nominados.

Allí estará, por ejemplo, uno de los españoles que pueden llevarse una estatuilla esta próxima madrugada, Santiago Colomo, nominado al Oscar a Mejores Efectos Visuales por su trabajo en ‘El Magnífico Iván’. En Por fin no es lunes hablamos con él de cómo han sido los preparativos de esta ceremonia tan especial y de qué expectativas tiene de cara a la gran noche del cine.

Santiago comparte la nominación con sus compañeros de equipo de 'El Magnífico Iván' Nick Davis, Greg Fisher y Ben Jones y en caso de victoria en los premios Oscar, Nick Davis se encargará del discurso. Sus rivales son los efectos visuales de ‘De amor y monstruos’, ‘Cielo de medianoche’, ‘Mulán’ y ‘Tenet’.