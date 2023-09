Qué está pasando con el aceite de oliva: los motivos por los que en Portugal está más barato que en España

A pesar de que España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, este se está vendiendo desde agosto un 40% más caro y todavía puede subir más. Ante esta situación, llama la atención una de las alternativas que muchos están siguiendo esta semana. Desde Huelva a Vigo, pasando por Extremadura y Castilla y León, están cruzando la frontera con Portugal para comprarlo mucho más barato.

"Vienen muchos españoles y se llevan todo el aceite disponible para vender"

Guida Leal trabaja en una tienda en la frontera de Portugal con Cáceres, y ella misma nos confirma que sí nos estamos llevando todo el aceite: "Estamos teniendo una demanda de aceite muy alta, ya que vienen muchos españoles porque allí tienen menos y el que hay está muy caro. Cuando vienen a comprarlo, si no les ponemos un límite, se llevan todo el aceite que tenemos. No sé si es para hacer negocio al otro lado, porque no me creo que sea sólo para consumo propio. Se llevan todo lo que hay disponible para vender".

Hace unos días, el ministro de Agricultura, Luis Planas, decía que el problema de los precios se debe a la baja producción por la sequía y que no hay una solución ni administrativa ni política, que la moderación de los precios va a depender únicamente de la lluvia.

La tendencia al alza se mantendrá "casi dos años más"

La realidad es que esta tendencia al alza en los precios se va a mantener casi dos años más, hasta "el final de campaña 2023/24 -que termina el 30 de septiembre-, puede que igual a partir de la primavera de 2024. Pero todo depende de la lluvia. Si llueve, será una muy buena noticia para ir regresando a la normalidad en cuanto a la producción y el consumo de aceites de oliva" explica Rafael Pico Lapuente, director general de ASOLIVA (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva). Pico, además, contaba que en el sector ya se sabía que iba a haber una subida significativa de precios que, por otra parte, están haciendo mucho daño en el bolsillo de los españoles porque el aceite es un bien casi esencial para nuestra dieta y salud.

Cruzar la frontera dos veces a la semana para comprar aceite: la historia de Dominico

En 'Por fin no es lunes', nos desplazamos hasta Galicia, concretamente hasta la frontera entre Pontevedra y Viana do Castelo. En O Porriño se encuentra Dominico, un venezolano que vive allí y se va a comprar el aceite a Portugal. Explica que tarda 15 minutos en cruzar la frontera desde su casa y lo hace ya desde hace tiempo, pero es verdad que en estas últimas semanas se ha acentuado más, ya que allí el precio es desorbitante: "Si aquí cuesta 10 euros, allí cuesta 7,50 euros".

"Me encuentro muchos vecinos en Portugal que hacen lo mismo. Nosotros tenemos un bar en O Porriño, y otros hosteleros también lo hacen porque dicen que abarata los costos. Cruzo la frontera dos veces por semana, compro un poco para el bar y otro poco para mi casa", comenta.

Cómo hemos llegado a esta situación: por qué en Portugal cuesta menos

Para entender cómo hemos llegado a esta situación, Jaime Cantizano habla con Tino Molero, gerente de una almazara en Badajoz, que vive muy cerca la situación del campo, y que reconoce que el ministro de Agricultura, Luis Planas, tiene parte de razón cuando afirma que desde la Administración no se puede hacer nada ante esta situación. El precio sube por la ley de la oferta y la demanda y si no hay -y como este caso, al ser un producto que se elabora en una determinada época del año-, no se puede fabricar más en otro momento.

Tino explica cómo es posible que en Portugal el precio del aceite de oliva sea más barato que en España, cuando aquí somos los primeros productores de este producto: "Esto viene por las características de los mercados español y portugués. En España hay más consumo, por lo que ha disminuido la cantidad disponible de aceite y se ha ido incrementando el precio".

La forma de regular el consumo es:

Se aumenta el precio.

Esto hace que disminuya el consumo.

Se alarga en el tiempo la cantidad que se tiene de aceite y dura más porque los productores no tienen que vender tanto, por lo que no se quedan sin stock.

Sin embargo, en España "se aumentó el precio, pero la demanda continuó igual. Hasta que esta no ha decaído -con los precios tan desorbitados que estamos viendo- no se ha parado el consumo. Y en Portugal lo que ha pasado es que siguen teniendo stock porque el consumo es más moderado". Pero no es el único motivo. Tino también explica que a mediados de año, Portugal decidió suprimir el IVA en determinados productos, y uno de ellos fue el aceite de oliva: "No es que sea una cosa muy grande, pero supone pasar de un 5% de IVA a cero. Algo se nota".

Previsiones para el año que viene: ¿seguirán subiendo los precios?

Tino reconoce que se sabía que el precio del aceite se iba a incrementar, pero no tanto como lo ha hecho. Ellos, según sus previsiones, calculaban que ascendería hasta los seis o siete euros, pero no se imaginaban que lo iba a hacer "en los límites que ha subido. Siempre esperas que si incrementas el precio, disminuya el consumo para aguantar, pero no ha sido así".

En principio, de cara al año que viene, se prevé que sea una campaña corta y, por tanto, "que no sea muy buena". Actualmente, se parte de que se va a producir poco y, con la vista puesta en el año siguiente, "la climatología no está siendo la mejor". Por tanto, reconoce que en 2024 "seguro que se van a mantener los precios similares", aunque es verdad que puede "que se moderen un poco. Si estamos en los diez euros, igual baja hasta nueve".