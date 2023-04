Pasos de Semana Santa de chocolate

Ya han comenzado las procesiones de Semana Santa en muchos lugares con marchas que inundan las calles bajo el paso de los costaleros con emoción y con todo lo que rodea a esta festividad religiosa, desde ceremonias y decoraciones hasta los propios alimentos. Este último lo podemos encontrar en forma de chocolate por personas como un apasionado del campo y agricultor, Raúl Sánchez Ruíz, que se ha animado a realizar pasos de Semana Santa en su obrador 'Lágrimas de Nebrija'.

Obras de cinco horas

El dueño del obrador, asegura un tiempo de "cinco horas más o menos" para hacer una virgen, en la que, explica "vamos derritiendo chocolate y vamos sacando el manto del paso que es la estructura, después lleva unos moldes alrededor", se va formando poco a poco la estructura con las velas y, por último, la virgen y el manto. Además, recalca, "el paso como una persona, se come desde los pies a la cabeza" formado más por chocolate negro pero también por chocolate blanco porque tiene facilidad para adherir colores como el dorado y para que "salga una buena pintura".

Virgen de chocolate por el obrador 'Lágrimas de Nebrija' | Onda Cero

"Me dio por probar otra cosa"

Respecto al momento en el que surgió estas obras comestibles, comenta, "empezamos en febrero porque es verdad que como teneos un obrador de bombones de higo" y, al estar haciendo siempre lo mismo, asegura, "me dio un día por probar otra cosa" además de tener ya experiencia en réplicas porque, al ser agricultor, tiene maquetas de figuras de tractores hechas por él.

Cristo de chocolate por el obrador 'Lágrimas de Nebrija' | Onda Cero

Inicios del obrador y el chocolate

Respecto al chocolate, empezó por unos higos porque "como no está lloviendo mucho", pensó en poner higueras y al recoger los frutos y ponerse a experimentar, descubrió que a los bombones se podía añadir chocolate creando una mezcla muy buena. En cuanto al obrador, se sincera y afirma haber empezado a trabajar hace dos años. "Yo nunca he trabajado en un obrador ni he sabido lo que es el chocolate hasta ahora" aunque no le ha ido mal, reafirma. Además, puntualiza, "compramos buen chocolate y compramos máquinas para temperar chocolate" con una única finalidad: "para tener calidad".