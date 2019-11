Paloma San Basilio: "España necesita una regeneración absoluta"

EN POR FIN NO ES LUNES

La cantante madrileña Paloma San Basilio ha estado con nosotros en Por fin no es lunes. "Siempre me dicen que no deje de cantar, pero a lo mejor hay un momento en el que tengo que hacerlo por el bien de que me escuche", asegura. "Me he lanzado a la vorágine de hacer otro disco porque creo que ahora tenía sentido hacerlo". El próximo 29 de noviembre lanza su nuevo disco, 'Más cerca', grabado entre Madrid y Los Ángeles.