Pablo Carbonell y Pepe Begines: "Estamos impactados, boquiabiertos y estupefactos con Los Toreros con Chanclas"

Pablo Carbonell (Toreros Muertos) y Pepe Begines (No me pises que llevo chanclas) han estado hoy en nuestro programa con motivo de su colaboración en el nuevo grupo de moda (Los Toreros con Chanclas).

Nos han contado que esta siendo un proceso creativo donde la diversión y el buen rollo es imprescindible.

Se trata de una fusión de estilos y canciones con el que, por ahora, tienen dos temas: "Agüita" (resultado de "Mi agüita amarilla"y un popurrí de las canciones de No me pises que llevo chanclas) y "Escuela de Idiomas" (resultado de la mítica canción "On the desk" y "Washuguarugui".

Verlos juntos en el escenario es ver a un grupo de amigos pasándolo bien y disfrutando a tope. Según dicen es el mejor antídoto para la "intensidad de vida" que observan en el día a día.